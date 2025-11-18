Cada partido con un traje nuevo

Que la Real es un equipo en construcción se demuestra en el hecho de que Sergio aún no haya podido repetir once en los 13 ... partidos oficiales de la presente temporada. Cuestiones tácticas, estados de forma y lesiones han condicionado sus planes hasta el punto de que ha tenido que vestir un traje nuevo cada día. Algo que sorprende en un curso en el que no hay competición europea entre semana, por lo que no es tan necesario repartir los esfuerzos.

De salida el técnico irundarra ha apostado por conservar buena parte de la columna vertebral de Imanol del año pasado. Así, entre los once que más han jugado hasta ahora se mantienen Remiro, Aramburu, Zubeldia, Brais, Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea. Entran Caleta-Car por Aguerd y Gorrotxategi por Zubimendi y Sergio Gómez retrasa su posición desde el interior izquierdo al lateral para generar un hueco en el que se cuela Pablo Marín.

Comparativa del once tipo de las temporadas 24/25 - 25/26 Jugadores con más minutos acumulados por posición y temporada Once tipo en ambas temporadas Once tipo temporada 24/25 Once tipo temporada 25/26 1 Remiro 16 5 Caleta-Car Zubeldia 17 12 2 Gómez López 4 Aramburu 4 Gorrotxa Zubimendi 28 17 23 Marín Gómez Brais 7 14 Barrene 10 Kubo Oyarzabal Se tienen en cuenta también los cambios de posición en el once Comparativa del once tipo de las temporadas 24/25 - 25/26 Jugadores con más minutos acumulados por posición y temporada Once tipo en ambas temporadas Once tipo temporada 24/25 Once tipo temporada 25/26 1 Remiro 5 16 Zubeldia Caleta-Car 2 17 12 Aramburu Gómez López 4 4 Gorrotxa Zubimendi 23 28 17 Brais Marín Gómez 14 7 Kubo Barrene 10 Oyarzabal Se tienen en cuenta también los cambios de posición en el once Comparativa del once tipo de las temporadas 24/25 - 25/26 Jugadores con más minutos acumulados por posición y temporada Once tipo en ambas temporadas Once tipo temporada 24/25 Once tipo temporada 25/26 Se tienen en cuenta también los cambios de posición en el once Álex Remiro Igor Zubeldia Duje Caleta-Car Nayef Aguerd Jon Mikel Aramburu Sergio Gómez Javi López Jon Gorrotxategi Martín Zubimendi Brais Méndez Pablo Marín Sergio Gómez Take Kubo Ander Barrenetxea Mikel Oyarzabal

Hasta el momento hay tres jugadores que son intocables sobre los que el entrenador ha querido construir el equipo: Remiro y Zubeldia, con todos los minutos disputados en Liga (1.080), más el capitán Oyarzabal, con 1.062. No es de extrañar que sean tres de los veteranos del vestuario, ya que solo Aritz lleva más tiempo vistiendo la elástica txuri-urdin. A partir de ahí, Aramburu, Gorrotxategi y Sergio completan su sexteto de confianza, con una participación de entre el 70-80% de los minutos. Una cifra que sería más alta en caso de excluir el encuentro de Copa ante el modesto Negreira en el que les reservó.

Sin embargo, la fotografía del once tipo de la presente temporada aún no es fija y ha sufrido variaciones en las últimas jornadas después de un arranque de curso bastante dubitativo que ha exigido a Sergio realizar cambios sobre la marcha. En el eje de la defensa Caleta-Car ha dejado de ser un fijo desde el partido de Balaídos y no ha disputado ningún minuto en las tres últimas jornadas ligueras. Su puesto ha sido ocupado por Jon Martín, que a pesar de sus 19 años ha mostrado un saber estar y un rendimiento impropios de su edad. Así las cosas, nada indica que le vayan a mover la silla a corto plazo si sigue trabajando de la misma manera y se muestra tan efectivo como hasta ahora.

En el centro del campo también ha perdido fuerza Pablo Marín, titular en seis de los siete primeros partidos de Liga y suplente en los cinco últimos compromisos del campeonato, en los que apenas ha sumado 89 minutos. Es decir, ha necesitado cinco jornadas para completar el tiempo de juego equivalente a un partido. Yangel y sobre todo Carlos Soler han sido los que han actuado en esa segunda altura del centro del campo. Después de sumar ocho puntos de doce nada indica que Sergio vaya a modificar sus planes con el acompañante de Gorrotxategi el sábado en Pamplona.

Guedes desbanca a Kubo

En ataque también se ha hecho con un hueco Guedes aprovechando los problemas en el tobillo de un Kubo que en esta ventana internacional ha vuelto a viajar con su selección. El portugués ha ofrecido muy buenas sensaciones en la derecha y ha revitalizado el ataque con un gol y dos asistencias. Salvo por el cabreo que se agarró al ser cambiado en Elche, todo apunta a que volverá a ser de la partida ante Osasuna.

Sorprende la inestabilidad de dos jugadores que fueron claves para Imanol en los seis primeros meses de la pasada temporada y que en ésta no están destacando tanto, casos de Sucic y de Brais. El croata fue titular hasta que se lesionó de la rodilla en febrero participando en los momentos clave del curso como escudero de Zubimendi en la zona ancha. Ahora apenas ha completado 220 minutos y eso contando el partido entero contra el Negreira, lo que reduce su participación en la Liga a un promedio de 10 minutos por encuentro, un bagaje muy escaso.

El gallego, aunque ha ido de menos a más, fue suplente ante el Espanyol, Oviedo y Barcelona, rompiendo esa etiqueta de indiscutible que tuvo en los tres cursos anteriores en la Real. El jugador confesó públicamente que la mareante oferta que tuvo de Arabia Saudí en verano pudo descentrarle algo en el arranque de la competición, pero el gol y la asistencia que firmó ante el Athletic le han permitido recuperar parte del crédito. Con todo, se espera más de él y que se convierta en un referente después de la pérdida en los dos últimos años de jugadores claves como Le Normand, Merino y Zubimendi.

En estos 13 partidos Sergio ha utilizado a 27 jugadores, pero Urko ya no está en el equipo al ser traspasado al Espanyol después de participar un rato en Mestalla. Los 26 restantes pertenecen a la primera plantilla, aunque Martín y Marín aún jueguen con dorsal del filial. De todos ellos, solo Karrikaburu no ha sido titular aún, ya que en el partido de Copa estaba lesionado, mientras que Zakharyan no lwo ha sido en Liga. El lesionado Rupérez es el único que no ha tenido opción de estrenarse esta temporada.

Los delanteros, en la cola

Uno de los datos que más llama la atención es que tres de los cuatro delanteros centro del plantel ocupan una de las cinco últimas posiciones en el ránking de minutos jugados. Sadiq es el 22º con 118, Óskarsson el 23º con 112 y Karrikaburu el 26º con 70 minutos. Esta situación indica dos cosas: que Oyarzabal lo está haciendo muy bien y que estos tres atacantes han tenido problemas en estos tres meses.

Óskarsson, que ya arrastró molestias musculares en el tramo final de la pasada campaña y en verano, se rompió en Oviedo y desde entonces no ha jugado. Karrikaburu sufrió una lesión muscular después del partido del Sevilla, justo cuando Sergio admitió que había dado un paso adelante, y se ha perdido los tres últimos encuentros oficiales. Sadiq, por último, parece que se ha reenganchado al grupo después de sus buenas actuaciones en Copa y contra el Elche.

La radiografía de estos tres meses refleja que la Real aún está buscando una identidad en el juego que vendrá dada en mayor medida cuando el técnico pueda consolidar una alineación y unos referentes en el campo a los que dar continuidad.