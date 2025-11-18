Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alineación titular de la Real frente al Sevilla en Anoeta. Arizmendi
Real Sociedad

Cada partido con un traje nuevo

Sergio ha utilizado a 27 futbolistas en estos 13 encuentros oficiales disputados y noha repetido alineaciónhasta ahora

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Que la Real es un equipo en construcción se demuestra en el hecho de que Sergio aún no haya podido repetir once en los 13 ... partidos oficiales de la presente temporada. Cuestiones tácticas, estados de forma y lesiones han condicionado sus planes hasta el punto de que ha tenido que vestir un traje nuevo cada día. Algo que sorprende en un curso en el que no hay competición europea entre semana, por lo que no es tan necesario repartir los esfuerzos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

