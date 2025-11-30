La Real pierde en el último minuto desde fuera del área

J. A. Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:06 | Actualizado 16:58h. Comenta Compartir

Resiliencia. Esfuerzo. Palabras muy bonitas, pero que cuando todo se tuerce no sirven para nada. La Real Sociedad ha buscado los tres puntos ante El Villareal para hacer todavía más importante la victoria cosechada ante Osasuna, pero finalmente no pudo torpedear el submarino. El encuentro se ha decidico con ese rechace que cae al borde del área y el disparo puede terminar en el tercer anfiteatro, provocando uan contra... O en gol. Mazazo y 2-3.

El partido ha comenzado con buenas sensaciones para la Real. Intención de hacerse con el balón, buscar área contraria, presionar muy arriba para forzar el error en salida de balón del Villarreal y tener que recorrer menos metros para llegar a la portería de Luiz Júnior. Habrá quien se ha sorprendido con Sadiq de '9' -alguno esperaba a Guedes-, pero era la opción más normal. Y el nigeriano no se ha arrugado. Seguro que alguno le pedirá más, se han visto risas en la grada con alguna jugada puntual, peor cuando ha hecho falta ha estado, ha presionado. A otros se les sigue esperando.

Quien no ha esperado ha sido el Villarreal. Venían de un fuerte mazazo en Dortmund (4-0) y Marcelino ha introducido muchos cambios. Han sido el clásico equipo del asturiano: rocoso, pestoso... Pongan el adjetivo que quieran, que sabe a qué va a jugar. Así se han puesto 0-2 y así han empezado a perder tiempo. Han logrado desquiciar a los jugadores txuri-urdin y aunque se han cargado bastante con tarjetas amarillas, la permisividad de Soto Grado les ha dado alas.

El primer paso ha sido el gol de Soler. De esos chispazos que cambian la dinámica de un encuentro. Y así ha sido. El segundo ha llegado de la mano de Barrene, que está en ese punto de la temporada de lanzarse a hacer cosas. Desborda confianza. Se noto ante Osasuna con ese disparo desde emdio campo porque tenía una especie de apuesta. Y se ha notado este domingo, cuando faltaban los principales lanzadores de falta y se ha postulado sin dudarlo. Gran zarpazo para poner el 2-2. Y dar alas a la Real.

Quedaban pocos minutos y quizá ha faltado algo de cabeza fría. Tras ir 0-2 en casa y ante el Villarreal, tercero en la tabla con los tres puntos obtenidos en Anoeta, ¿valía el punto? ¿O había que ir con todo, como ha buscado el equipo?

Es un debate falso, absurdo, que no va a ningún lado. Porque el 2-3 final lo condiciona todo. Duro mazazo, de los que hace que la tarde de este domingo sea más gris. ¿Pero no se pide ambición a este equipo?