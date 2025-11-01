Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal y Gorrotxategi, de la mano en un ejercicio, ayer en Zubieta en la sesión previa al derbi José Mari López
Real Sociedad

Un partido que cambia temporadas

La Real, con mejores sensaciones en las últimas semanas, desea ganar el derbi ante el Athletic en Anoeta para terminar de despegar

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:46

Comenta

La Real lleva dos victorias consecutivas tras ganar al Sevilla y al modesto Negreira, un hecho que debería ser cotidiano, pero que en la actualidad ... resulta complicado de darse. La última vez que sucedió fue en febrero, hace más de ocho meses. El inicio del nuevo proyecto con Sergio Francisco a la cabeza no está siendo sencillo, pero la mejoría de las últimas semanas evidencia que el equipo poco a poco va cogiendo velocidad. No hay nada como ganar al Athletic para que la Real termine de despegar. Imponerse en un derbi cambia temporadas, y más en una como esta. La tropa está necesitada de alegrías que refrenden esa mejoría y superar al eterno rival, que tampoco está para echar cohetes, sería todo un alivio.

