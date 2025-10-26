Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pacheco, en una acción defensiva en el partido de este domingo en Vallecas. Factoría9

Pacheco se lesiona en el hombro izquierdo

El defensa navarro fue golpeado por Sivera en una salida y se resintió en la zona de la clavícula, por lo que tuvo que ser sustituido al descanso

Jon Prada

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:17

Jon Pacheco cayó lesionado en el minuto 41 del partido entre el Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés. Sivera fue a despejar un centro lateral ... y en su salida golpeó al defensa navarro con la rodilla, que cayó al césped y se quedó dolorido en el hombro izquierdo, en la zona de la clavícula. Los médicos albiazules atendieron al futbolista cedido por la Real Sociedad, que aguantó hasta el descanso para no consumir una ventana de cambio.

