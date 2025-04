Mikel Oyarzabal, sobre el episodio de Gasteiz: «Ni reproché, ni discutí, ni hice nada»

Mikel Oyarzabal protagonizó un episodio llamativo después del partido en Mendirorrotza, más que por su trascencencia por lo inusual en la Real Sociedad de ... los últimos años. En todo caso, fue producto del estado de tensión y de inconformidad de la afición tras lo sucedido ante el Deportivo Alavés y antes del anuncio de la no continuidad de Imanol Alguacil en el banquillo txuri-urdin. Oyarzabal fue a agradecer junto a varios compañeros el apoyo y el ánimo de una hinchada cabreada. Uno de esos 'realzales' dedicó improperios y realizó gestos muy poco gratificantes al capitán de la Real, que le conminó a bajar a charlar con él.

Así explica este episodio en los micrófonos de Radio Euskadi: «Ni reproché, ni discutí, ni hice nada. Era solamente un aficionado que estaba insultando, faltando el respeto y sacando el dedo. He ido simplemente a decirle cuál era su opinión por si quería hablar conmigo», comienza a relatar el '10' de la Real. No hubo charla: «En el momento en el que me he acercado, ha decidido marcharse y no hablar conmigo; eso ha sido todo lo que ha pasado», añade.

El problema no fue tal porque el portador del brazalete de la Real Sociedad sí pudo dialogar con calma y franqueza con otros seguidores presentes en la grada: «He hablado con el resto de la gente que estaba allí tranquilamente. Cada uno daba su opinión, buscando el camino conjunto que tenemos que coger todos». Y es que el eibarrés busca ahora la unión que se necesita para afrontar una recta final del campeonato en la que sigue habiendo muchas cosas en juego.

Los jugadores quieren transmitir el compromiso que sienten, pese a que no pueden reflejarlo en el campo: «Que ellos vean que nosotros estamos involucrados, que lo saben, somos los primeros a los que nos afecta, a los que no nos gusta perder. Sentimos el escudo como ellos». La plantilla se siente muy agradecida por la entrega de la hinchada: «Hay que darles las gracias. No es fácil venir aquí un miércoles a las 21. 30 horas. Y estaban ahí dando la cara», afirma.

El '10' txuri urdin también tenía un mensaje para ese seguidor que le increpó y luego se marchó: «A esa persona que estaba insultando, que estaba haciendo cosas desde la distancia, pero no ha sido lo suficientemente valiente para venir a hablar conmigo y expresarme su opinión, que era la único que le estaba pidiendo, si algún día quisiera hablar, ya sabe dónde estamos».