Mikel Oyarzabal, en uno de los goles logrados ante Bulgaria. Reuters

Oyarzabal y Remiro, otra vez en la lista camino del Mundial

De La Fuente incluye a los dos realistas en una lista continuista en la que también están Zubimendi y Merino y por tanto no podrán jugar con la Euskal Selekzioa en partido ante Palestina programado el mismo día que el España-Georgia en Sevilla

Álvaro Vicente

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

Mikel Oyarzabal y Álex Remiro se mantienen en la lista de jugadores que ha convocado Luis de la Fuente para tratar de sellar la clasificación ... definitiva para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Cánada en 2026. Los dos realistas se suman a Zubimendi y Merino. El que no está en Le Normand, lesionado. La convocatoria de los dos jugadores de la Real supone que ninguno de ellos podrá ser convocado para el partido que la Euskal Selekzioa tiene programado en San Mamés el sábado 15 ante Palestina. Ni ellos ni Unai Simón ni Vivian, que también han sido llamados por el seleccionador de España.

