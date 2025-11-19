Oyarzabal hace historia en la selección: los récords que pulveriza con su gran racha Iguala a Julio Salinas como jugador vasco con más goles (22), pero en cinco partidos menos, y es el primer futbolista que marca o asiste durante nueve partidos seguidos en 105 años

Por sus imponentes registros en la selección, ya hay quien le denomina 'Oyarhaaland'. La Real Sociedad se debe seguir beneficiando del deslumbrante estado de forma y de confianza de un Mikel Oyarzabal que no deja de pulverizar marcas con España. Y también lleva camino de hacerlo con su equipo, el txuri-urdin.

Oyarzabal volvió a marcar ante Turquía este martes (2-2), sólo tres días después de rubricar un doblete ante Georgia (0-4). Esta aportación ha contribuido decisivamente a que España haya sellado el pasaporte hacia el Mundial 2026. Pero es que por el camino, el futbolista de Eibar ha ido haciendo historia, como el que no quiere la cosa, con el '21' a la espalda.

Vascos con más goles en la selección 1 Mikel Oyarzabal 22 2 Julio Salinas 22 3 Zarra 20 4 Lángara 17

Con ese 'txitxarro' ante Turquía, iguala con Julio Salinas, vizcaíno ex del Athletic entre otros, como el jugador vasco con más goles en la selección absoluta española, 22. Además, el realista ha necesitado cinco partidos menos (51) que el bilbaíno (56) para alcanzar semejante registro. Los siguientes en la lista son Zarra (20) y Lángara (17). En cuanto marque dos goles más con 'la roja', Mikel entrará en el 'top 10' de realizadores en toda la historia de la selección. No será fácil que llegue a los 59 de Villa, que es quien encabeza el ranking, pero su dinámica es excelente.

De hecho, Oyarzabal es el primer jugador en los 105 años de historia de la selección que contribuye con gol o asistencia en nueve encuentros consecutivos. El último partido del combinado hispano en el que el delantero txuri-urdin no realizó una contribución de gol fue el 20 de marzo ante Países Bajos. Y sólo jugó 24 minutos. Desde entonces, ha firmado nueve tantos y seis asistencias en nueve encuentros.

Mayores contribuciones de gol con De la Fuente 1 Oyarzabal 22 (15 G 7 A) 2 Lamine Yamal (16 G 1 A) 3 Mikel Merino (10 G 2 A) 4 Nico Williams (5 G 7 A)

Y, por supuesto, el delantero eibartarra es el jugador franquicia para el actual seleccionador Luis de la Fuente y, a la sazón, el futbolista con más contribuciones de gol a las órdenes del técnico riojano. Son un total de 22: 15 goles y siete asistencias. En este ranking le siguen Lamine Yamal con 16 goles y una asistencia), Mikel Merino con cinco goles y siete asistencias y Nico Williams, con 10 goles y dos asistencias.

