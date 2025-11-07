Oyarzabal: «Los dos nos vamos con sensaciones de que podíamos haber logrado más»

Mikel Oyarzabal ha dado por bueno el empate final de la Real Sociedad ante el Elche: «Creo que ha sido un partido disputado. Igual ... de sensaciones y de balón ellos han estado mejor, pero en ocasiones hemos estado mejor nosotros, sobre todo en el primer tiempo. Ahí hemos tenido muchas y claras y su portero ha hecho un gran partido».

El capitán considera que este «es un punto más para seguir sumando» y que han demostrado que «hasta el último minuto estamos ahí peleando, con la mente en el partido pase lo que pase», dijo antes de repetir que el empate «es un buen puntito para estas dos semanas de descanso».

Oyarzabal valoró que el Elche «es un equipo que juega mucho al fútbol, que propone mucho, con mucha iniciativa, que te busca y te expone. Creo que en esas primeras acciones no hemos estado bien, sobre todo apretando arriba y quitándoles tiempo, pero una vez que nos superaban nos han generado pocas situaciones de peligro claras. Creo que los dos nos vamos con sensaciones de que podíamos haber logrado más».