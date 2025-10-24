Oyarzabal, desquitado: «Feliz por el equipo porque estamos sufriendo y estamos necesitados»

Mikel Oyarzabal compareció al final del partido exhausto después del partidazo y el brutal esfuerzo que hizo para darle la victoria a la Real, pero ... osbre todo orgulloso y habiéndose quitado una losa de encima. «Estoy feliz sobre todo por ganar. Lo necesitábamos y hemos dado una muestra de lo que queremos ser. Estaremos mejor o peor, pero intentar competir y no conceder. Lo que tengamos, tenemos que aprovecharlo», analizó primero.

Como gran capitán que es, su mayor alegría de no eran los dos goles que había metido si no lo necesario que era para el grupo. «Estoy feliz por el equipo, porque estamos sufriendo y estamos necesitados». El eibartarra ha comentado que «el equipo más que con presión ha salido con más ganas que nunca, sabiendo lo que nos jugábamos y lo que estaba en nuestros manos». Pese a que el inicio de partido no ha sido bueno, en la segunda parte se ha visto perfectamente eso que comentaba Oyarzabal.

El apoyo de Anoeta también ha sido fundamental en la victoria para el capitán: «La gente ha estado con nosotros desde el minuto 1, desde el calentamiento, nos ayudan mucho, y vamos a dar todo por este club, por este escudo».

Da la casualidad que este sábado se cumplirán diez años desde que Oyarzabal mostró su fútbol por primera vez en el fútbol profesional con la Real. El '10' ha estado a punto de emocionarse recordando los momentos. «Se cumplen diez años de mi debut y siento orgullo de estar donde siempre he querido estar. Y espero seguir mucho tiempo. Ha habido momentos duros como lo están siendo los últimos meses, pero me siento orgulloso de vivirlos y de cómo los hemos afrontado».