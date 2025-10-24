Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal celebra con rabia la victoria al final del partido. Gorka Estrada

Oyarzabal, desquitado: «Feliz por el equipo porque estamos sufriendo y estamos necesitados»

El capitán de la Real pone voz al sentir del vestuario y se congratula porque «hemos dado una muestra de lo que queremos ser»

B. B.

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:17

Mikel Oyarzabal compareció al final del partido exhausto después del partidazo y el brutal esfuerzo que hizo para darle la victoria a la Real, pero ... osbre todo orgulloso y habiéndose quitado una losa de encima. «Estoy feliz sobre todo por ganar. Lo necesitábamos y hemos dado una muestra de lo que queremos ser. Estaremos mejor o peor, pero intentar competir y no conceder. Lo que tengamos, tenemos que aprovecharlo», analizó primero.

