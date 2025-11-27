Óskarsson trabaja para estar de vuelta con el grupo antes del parón navideño

El domingo ante el Villarreal se cumplirán tres meses del último partido de Orri Óskarsson esta temporada. El islandés cayó lesionado en la visita ... al Carlos Tartiere para enfrentarse al Oviedo que se saldó con una ajustada derrota (1-0). El delantero txuri-urdin se rompió justo antes de alcanzar la hora de juego y tuvo que ser sustituido por Karrikaburu. Las pruebas médicas a las que fue sometido detectaron una rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierda.

El jugador se reincorporó a los entrenamientos con el grupo a mediados de octubre, pero su reaparición se cortó de raíz después de tres sesiones con sus compañeros al sufrir una recaída de la misma lesión, lo que le obligó a parar de nuevo. Desde entonces, no ha vuelto a asomarse sobre el césped de Zubieta con sus compañeros.

El club no quiere correr más riesgos con el atacante y el jugador está dando pasos firmes en su proceso de recuperación para estar de vuelta en las mejores condiciones. Desde el cuerpo técnico no se va a correr para volver a contar con el futbolista. Lo que se quiere evitar a toda costa es que vuelva a sufrir una recaída que retrase aún más su regreso a la dinámica de grupo.

El jugador maneja una previsión para estar de vuelta con sus compañeros en dos semanas. Quiere recibir el alta médica antes de final de año y no se descarta incluso que pueda entrar en las convocatorias de los últimos partidos del mes que viene. El duelo ante el Girona del 12 de diciembre podría llegar demasiado pronto, pero no es descartable que pueda estar disponible para la visita al Levante.

Óskarsson ha experimentado una mejoría significativa durante los 42 días que lleva de baja desde la recaída de octubre. Las mayores molestias que sufre por la lesión se reproducen en el momento del golpeo de balón, por eso todavía no ha empezado a realizar ejercicios con la pelota sobre el terreno de juego. La lesión también le genera dolor en las frenadas después de arrancar en carrera, por eso se está trabajando con mucha precaución con el jugador. No se quiere dar un paso en falso que le devuelva a la casilla de salida en su proceso de recuperación.

Particular pretemporada

El jugador está deseando volver a estar disponible para Sergio y apunta a recibir el visto bueno de los médicos en un plazo aproximado de dos semanas, aunque eso no quiere decir que vaya a estar en condiciones de competir de manera inmediata. Lleva prácticamente tres meses en el dique seco, más allá de los tres días que llegó a entrenarse con el colectivo en Zubieta el mes pasado.

Una vez se restablezca de la lesión tendrá que afrontar su particular pretemporada para adquirir un ritmo de competición acorde a la fase en la que se halla el campeonato. Juega a su favor que su regreso coincidiría en fechas próximas al parón navideño, lo que le otorgaría una semana más de tiempo sin partido de por medio para poder centrarse en la puesta a punto.

Sergio apenas ha podido contar con el futbolista llamado a ser el delantero centro titular del equipo esta temporada. Arrancó en el banquillo las dos primeras jornadas ante el Valencia y el Espanyol, y al tercer encuentro estrenó titularidad compartiendo línea de ataque con Oyarzabal, Kubo y Barrenetxea. Sin embargo, su lesión dejó al técnico sin la opción de ver nuevamente esa configuración ofensiva más adelante.

Oyarzabal ha actuado de punta desde entonces de manera ininterrumpida y cogido la responsabilidad del gol, convirtiéndose en el máximo realizador con sus cinco tantos. La baja del islandés no ha impedido que el equipo haya ido hacia arriba. Solo se ha quedado sin marcar en una ocasión desde su nuevo contratiempo, en la derrota ante el Rayo en Anoeta. Desde aquel día, el equipo ha anotado diez goles en cinco jornadas ligueras en los que se han contabilizado hasta seis goleadores diferentes: Soler, Oyarzabal, Brais Méndez, Guedes, Gorrotxategi y Barrenetxea.

Sergio también ha perdido durante este tiempo a Karrikaburu, por lo que Sadiq se ha quedado como única alternativa a Oyarzabal en la punta. Eso sí, desde la recaída del islandés, el técnico tan solo ha echado mano del nigeriano en el duelo copero ante el Negreira, en el que fue uno de los realistas más destacados, y en la visita a Elche, donde provocó el penalti que hizo posible la igualada final.

Óskarsson no ha podido ser partícipe de la remontada de la Real Sociedad ni tampoco ayudar a su selección a conseguir el pase a la repesca del Mundial del próximo año. El realista, capitán de Islandia, sufrió desde casa con la derrota de sus compatriotas ante Ucrania en la última jornada de la fase de clasificación que le condenó al tercer puesto en su grupo.