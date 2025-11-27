Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Óskarsson, durante un entrenamiento en Zubieta antes de producirse su recaída a mediados de octubre. RS

Real Sociedad

Óskarsson trabaja para estar de vuelta con el grupo antes del parón navideño

El punta quiere regresar a los entrenamientos en dos semanas después de la recaída sufrida de la lesión en el muslo izquierdo hace algo más de un mes

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El domingo ante el Villarreal se cumplirán tres meses del último partido de Orri Óskarsson esta temporada. El islandés cayó lesionado en la visita ... al Carlos Tartiere para enfrentarse al Oviedo que se saldó con una ajustada derrota (1-0). El delantero txuri-urdin se rompió justo antes de alcanzar la hora de juego y tuvo que ser sustituido por Karrikaburu. Las pruebas médicas a las que fue sometido detectaron una rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierda.

