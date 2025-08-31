Óskarsson tiene afectado el recto anterior de la pierna izquierda y no irá con Islandia

Orri Óskarsson salió muy cojo este sábado del Carlos Tartiere de Oviedo y la Real ha comunicado este domingo por la tarde que presenta «una ... lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda». Como suele ser habitual, el club no se aventura en plazos de recuperación y explican que «su evolución marcará la disponibilidad».

Lo que está claro es que no irá convocado con Islandia en el parón de selecciones, por lo que el país norteño se queda sin su capitán para sus partidos de clasificación al Mundial frente a Azerbaiyán y Francia.

La lesión de Óskarsson, el delantero titular de Sergio y en el que el irundarra tiene mucha confianza depositada, se produjo antes de un remate en la segunda mitad tras un gran pase de Barrene. El islandés nota algo y ya antes del tiro está roto, por lo que su disparo pareció más un pase.

Óskarsson venía acarreando molestias musculares durante la pretemporada. Ya se perdió el último mes y medio de competición la pasada campaña y en verano Sergio le ha tenido que ir regulando, dándole entrada poco a poco en los entrenamientos y dejándole sin jugar dos amistosos.

Esta lesión, que suele ser de dos semanas si es leve y casi un mes si la gravedad aumenta, es muy común en el fútbol porque se suele producir al impactar con el balón o realizar un sprint. Sergio en Oviedo le dio la oportunidad a Karrikaburu, que demostró que está preparado para que se confíe en él y a quien ahora se le abre una oportunidad.