Óskarsson, tendido en el suelo tras romperse en Oviedo. Alterphotos
Real Sociedad

Óskarsson tiene afectado el recto anterior de la pierna izquierda y no irá con Islandia

El delantero de la Real se lesionó antes de hacer un remate en Oviedo y estará de baja varias semanas

Iker Valverde

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:28

Orri Óskarsson salió muy cojo este sábado del Carlos Tartiere de Oviedo y la Real ha comunicado este domingo por la tarde que presenta «una ... lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda». Como suele ser habitual, el club no se aventura en plazos de recuperación y explican que «su evolución marcará la disponibilidad».

