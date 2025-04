Ortiz Arias, el que no le pitó un penalti a Barrene en El Sadar, arbitra en Las Palmas

Ángel López San Sebastián Jueves, 3 de abril 2025, 13:25 Comenta Compartir

Miguel Ángel Ortiz Arias, colegiado madrileño de 40 años, ha sido designado para arbitrar el encuentro que mide a la Real Sociedad con Las Palmas este domingo (14 horas) en el Estadio Gran Canaria. Es uno de esos colegiados con fama de autoritario que tenía una buena estadística en sus partidos arbitrados a la escuadra guipuzcoana, pero ésta se acabó el pasado 2 de febrero, con una controvertida actuación en el duelo en El Sadar ante Osasuna, saldado con victoria rojilla (2-1) con doblete de Budimir. En el VAR estará Figueroa Vázquez.

En ese encuentro, con 0-0 y nada más comenzar el partido, el colegiado decidió no pitar penalti en una acción en la que el defensa Areso golpea con la mano en la cara de Barrene cuando éste le realiza un recorte por detrás y se dispone a ajusticiar en el área navarra. Tras el primer gol de Budimir, Ortiz Arias decretó pena máxima por un presunto derribo de Remiro al delantero croata. No obstante, las imágenes evidenciaron que el ariete se deja caer y el VAR obligó a rectificar al colegiado de campo.

Ampliar Árbitros designados para la jornada 30 de Liga

El balance total de Oritz Arias con la Real es de cuatro victorias, dos empates y una derrota en siete partidos. El pasado curso, en los dos encuentros en los que pitó al equipo de Imanol, éste obtuvo sendos triunfos en casa, ante el Sevilla (2-1) y frente a Las Palmas (2-0). En el choque ante los andaluces, sacó una tarjeta amarilla a Mikel Merino por una presunta simulación, por «dejarse caer al suelo, simulando haber sido objeto de falta», según el acta. La Real presentó alegaciones al acta y el primer ente sancionador le tuvo que quitar la amonestación esgrimiendo que «de forma patente, las imágenes permiten apreciar que, en efecto, no puede existir la acción de simulación descrita en el acta, pues se aprecia un inequívoco contacto entre el jugador amonestado y un adversario».

La Real sigue sensibilizada con las actuaciones arbitrales sobre todo tras lo sucedido en Old Trafford ante el United y en Liga, en cancha del Betis. El pasado martes, Imanol denunció que el Real Madrid no había necesitado «las ayudas arbitrales», refiriéndose a la doble infracción no apreciada por el colegiado, Alberola Rojas, en la jugada previa al 3-3: fuera de juego de Mbappé y falta de Vinícius a Remiro.