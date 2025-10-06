Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Orobengoa, en un partido de Anoeta. RS

Orobengoa, del Sanse, se pierde toda la temporada

Se confirman los peores presagios sobre el errenteriarra quien se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla

R. M.

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:40

La abultada derrota por 5-2 ante el Granada no fue la peor noticia que dejó la visita al Nuevo Los Cármenes para el filial realista. Se han confirmado las peores sospechas sobre la lesión de Ekain Orobengoa quien ha dicho adiós a toda la temporada. El atacante nacido en Errenteria sufre la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla. La jugada donde se produjo la lesión fue de auténtica mala suerte, ya que fue a presionar al rival, pisó mal y la rodilla le hizo un movimiento muy brusco.

Así las cosas, Jon Ansotegi, que no anda sobrado de efectivos, pierde a uno de los atacantes de referencia del equipo, quien hasta la fecha había disputado los ocho encuentros ligueros, de los que había jugado completos cinco de ellos. Orobengoa, que cumplirá 22 años el próximo mes de junio llegó a la Real en categoría infantil txiki en 2016.

