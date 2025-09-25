Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los remeros y remeras de Orio y Arraun Lagunak. De la Hera
Real Sociedad

Orio y Arraun Lagunak, homenajeados antes del partido de anoche

DV

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:48

En los prolegómenos del partido, Orio y Arraun Lagunak recibieron sobre el verde de Anoeta un bonito homenaje tras ganar sin discusión la Bandera de La Concha así como tras su magnífico verano. Las tripulaciones salieron con las banderas al césped de Anoeta. El verano de las dos embarcaciones no ha podido ser mejor. Orio ganó 17 de las 20 banderas de la liga mientras que Arraun Lagunak también hizo doblete. No tuvo rival ni en el primer ni en el segundo fin de semana de La Concha y fueron justos vencedores. La asistencia al partido, en cambio, no fue la mejor por el horario del mismo. Anoche se dieron cita en Anoeta 22.442 espectadores cuando ante el Madrid hubo casi 36.000.

