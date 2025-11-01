¡Ya hay once para el derbi!

Jon Agirre Donostia Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:32 Comenta Compartir

El debri nunca es un partido más y todos los aficionados tenían las 17.30 horas en mente para ver qué once jugadores elegía cada entrenador para buscar la victoria en el partido que se disputara este sábado en Anoeta. Llegada la hora, sorpresas en cada equipo.

Sergio ha introducido novedades en cada línea. Bajo palos vuelve Remiro, quizá el cambio más esperado, en defensa el entrenador de la Real apuesta por Jon Martín en detrimento de Caleta-Car; Solor se hace con uno de los tres puestos del centro del campo y Guedes será el tercer integrante de la tripleta ofensiva.

Así, el once que buscará los tres puntos ante el Athletic es el siguiente: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxa, Brais, Soler; Barrene, Guedes y Oyarzabal.

El Athletic, sin los Williams

Por su parte, el Athletic se presenta en Anoeta sin sus dos principales amenazas, ya que ninguno de los hermanos Williams estará sobre el césped. Eso sí, Nico podría tener minutos, ya que está en el banquillo. Quien sí juega y suele ser determinante es Oihan Sancet.

El once de Erneste Valverde es: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Robert Navarro; y Guruzeta.

Hasta tres exrealistas son titulares. Ojalá no se cumpla la ley del ex.