Soler por Yangel apunta a ser el único cambio respecto al once del Sevilla Arizmendi
Real Sociedad

El once contra el Athletic sale solo

Sergio tiene a sus futbolistas más habituales descansados y la única dudaes saber si apuesta o no por un Kubo recuperado para la causa

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:37

Comenta

La victoria de la Real ante el Sevilla permitió al grupo coger aire en lo clasificatorio, pero también llenó de moral y confianza a una ... plantilla a la que todavía le queda mucho margen de mejora. Los realistas salieron del descenso, pero los triunfos de sus principales rivales dejaron a la Real otra vez cerca de la quema en el puesto decimoséptimo. El derbi ante el Athletic sigue siendo de urgencias mientras Sergio sigue perfilando el equipo que quiere ver sobre el césped.

