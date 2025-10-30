El once contra el Athletic sale solo

La victoria de la Real ante el Sevilla permitió al grupo coger aire en lo clasificatorio, pero también llenó de moral y confianza a una ... plantilla a la que todavía le queda mucho margen de mejora. Los realistas salieron del descenso, pero los triunfos de sus principales rivales dejaron a la Real otra vez cerca de la quema en el puesto decimoséptimo. El derbi ante el Athletic sigue siendo de urgencias mientras Sergio sigue perfilando el equipo que quiere ver sobre el césped.

El partido ante el Negreira dejó varias conclusiones. La primera es que el irundarra poco a poco va encontrando un once tipo al que agarrase y la segunda es que muchos jugadores de la segunda unidad están lejos de poder convencer al entrenador para que piense en ellos como titulares habituales. La alineación ante el regional gallego también desliza una segunda cuestión, ésta más a corto plazo para el fin de semana. Con el debido respeto a Kubo, los once que formarán de inicio ante el Athletic salen casi solos.

Sergio apostó en Copa por Marrero; Odriozola, Aritz, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Sucic; Marín, Goti, Zakharyan y Sadiq en una especie de 1-4-2-3-1 con mucha movilidad de los cinco centrocampistas. De este ramillete de futbolistas destacan Sadiq y Goti por su actitud y buen juego pese a las clamorosas ocasiones falladas del nigeriano y Turrientes y Zakharyan por sus goles, sin olvidar que enfrente había un equipo de sexta división.

Ninguno de ellos, en todo caso, acumuló méritos suficientes como para ganarse ser titular el sábado ante el Athletic. Esto sumado a las lesiones de Yangel y Óskarsson y a la espera del dolorido tobillo de Kubo, que ayer entrenó por primera vez con el grupo, el irundarra parece tener claro su plan de partido para tratar de ganar al Athletic. Es la hora de subirse a la ola para sumar el tercer triunfo consecutivo, algo que no consigue desde febrero con las victorias ante Osasuna (Copa), Espanyol y Midtjylland (Europa League). No conviene poner demasiado el foco en el Negreira porque el partido fue el que fue, pero en la línea defensiva destacaron para mal Aritz y sobre todo Caleta-Car, mientras que Sucic tampoco dio ese paso adelante que se le demanda. Con ese ritmo los rojiblancos le pasan por encima.

El Athletic llega más descansado porque viene de no jugar entre semana, pero los titulares de la Real tampoco se sometieron a demasiado esfuerzo salvo los pocos minutos de la segunda mitad ante el Negreira. En portería volverá Remiro, que ante el Sevilla apenas tuvo que intervenir sobre todo por el buen hacer de sus defensas, pero también porque el resto del grupo estuvo mucho más efectivo tanto en la presión como en no conceder ocasiones de peligro. Esa mejoría coincidió con la vuelta al once de Jon Martín, que no debería salir de las alineaciones en las próximas semanas salvo dolencia física.

Caleta-Car no está respondiendo a las expectativas y sufrió una barbaridad el martes ante Gonzalo Suárez, delantero regional del Negreira. El croata ganó papeletas suficientes como para marcharse a la ducha antes de tiempo. Zubeldia sería la pareja del lasartearra. La defensa se completaría con Sergio Gómez, en un gran momento de forma, y Aramburu, que tras un inicio irregular de temporada ante el Sevilla sí que fue ese defensor ganador de duelos que destacó con Imanol.

El momento de Soler

Si con el debut de Yangel bautizamos el choque ante el Celta como el 'momento Yangel', con la lesión del venezolano Soler se erige como principal candidato para comandar el centro del campo de la Real. El valenciano marcó de cabeza ante el Celta y sustituyó al propio Yangel ante el Sevilla con buena nota, más si cabe después de saltar al campo sin calentar. Además de su habitual manejo de balón, también se notó un esfuerzo sin él demostrando que todavía puede evolucionar en el apartado físico. Ahora está por ver si encaja con Brais, otro de esos futbolistas que sigue llamado a marcar las diferencias en la medular. Los dos escoltarán a un Gorrotxategi que nadie ya duda de que sea indispensable pese a que jugará su primer derbi ante el Athletic.

En la delantera Kubo se apunta al derbi, pero parece pronto para que entre de inicio teniendo en cuenta la falta de ritmo competitivo. Guedes está trabajando bien sin balón y pese a que todavía no ha marcado como txuri-urdin, viene de asistir a Soler en Balaídos y poner el centro que provocó el penalti de Yangel. Con las otras dos posiciones no hay ni una sola duda. Barrenetxea partirá por la izquierda ante un Athletic ante el que suele jugar grandes partidos.

De hecho, uno de sus mejores partidos en categorías formativas fue precisamente ante los rojiblancos, que le han sufrido muchas veces en categorías inferiores. Oyarzabal volverá a ser la referencia ofensiva, más si cabe tras su sobresaliente partido ante el Sevilla, y no solo por el doblete. El capitán guió al equipo a la victoria con un recital de acciones positivas y ahora comandará otra vez a la Real en el derbi. Ganar ante el Athletic supondría dar dos saltos hacia adelante, tanto en puntos como en confianza.