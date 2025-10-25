Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Remiro despeja de puños en una de las últimas jugadas del Sevilla. Arizmendi
Bost penaltiak

Beste hamar urte izan daitezela

Olatz Elosegi

Olatz Elosegi

Larunbata, 25 urria 2025, 02:00

Kritikak jasotzera ohitua, zelaian erantzutea gustatzen zaio Mikeli. Eta atzo horixe egin zuen. Beste behin. Elastiko gorriarekin txuri-urdinarekin baino erabakigarriagoa omen da. Bada ... lau gol daramatza jada eta atzoko biek urrea balio dute. Debuta egin zuenetik 10 urte beteko dira gaur eta ongi ospatzea merezi du. Beste 10 izan daitezela.

