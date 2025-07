Olasagasti admite que el técnico Calero ha sido clave para fichar

Viernes, 18 de julio 2025, 09:26 Comenta Compartir

Olasagasti ya se entrena con el Levante. El donostiarra reconoció ayer que llega con «muchas ganas de poder ayudar al equipo, estar con la afición y empezar ya la temporada. El Levante es un club histórico. La confianza que me ha transmitido Julián Calero me ha hecho decantarme por esta opción». Confesó que le ha dado «pena» despedirse de Zubieta, pero «ya habrá tiempo para que vengan y me visiten».