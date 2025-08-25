Nuevo programa de Goazen Reala!, hoy a las 20.00 horas

DV Lunes, 25 de agosto 2025, 12:40 | Actualizado 13:11h. Comenta Compartir

Goazen Reala! vuelve a las ocho de la tarde de hoy lunes con un programa en el que se abordarán las cuestiones de actualidad de la Real Sociedad. Los periodistas Maite Jiménez, Mitxel González y Ángel López analizarán con detalle el segundo encuentro de la temporada, ante el Espanyol en Anoeta, y la situación del mercado a siete días de su cierre, con unas cuentas operaciones sobre todo de salida por llevar a cabo. El programa estará disponible a partir de las 20.00 horas en la web de diariovasco.com y en el canal de Youtube.