Goazen Reala! vuelve hoy lunes, con un nuevo programa que abordará la actualidad de la Real Sociedad José Mari López
Nuevo programa de Goazen Reala!, hoy a las 20.00 horas

Analizará el segundo partido de la temporada ante el Espanyol y la situación del mercado a siete días del cierre y todavía con varias operaciones que cerrar

DV

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:40

Goazen Reala! vuelve a las ocho de la tarde de hoy lunes con un programa en el que se abordarán las cuestiones de actualidad de la Real Sociedad. Los periodistas Maite Jiménez, Mitxel González y Ángel López analizarán con detalle el segundo encuentro de la temporada, ante el Espanyol en Anoeta, y la situación del mercado a siete días de su cierre, con unas cuentas operaciones sobre todo de salida por llevar a cabo. El programa estará disponible a partir de las 20.00 horas en la web de diariovasco.com y en el canal de Youtube.

