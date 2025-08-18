Nuevo programa de Goazen Reala!, hoy a las 20.00 horas Analizará el primer partido de la temporada en Valencia, la situación del mercado con el colapso en las salidas y el óptimo estreno del Sanse

Goazen Reala! vuelve a las ocho de la tarde de hoy lunes con un programa en el que se abordarán las cuestiones de más rabiosa actualidad de la Real Sociedad. Los periodistas Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López analizarán con detalle el primer encuentro de la temporada, ante el Valencia en Mestalla, la situación del mercado, con el colapso en las necesarias salidas, y el óptimo estreno del Sanse en su retorno a la categoría de plata. El programa estará disponible a partir de las 20.00 horas en la web de diariovasco.com y en el canal de Youtube.