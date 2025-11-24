Nuevo programa de Goazen Reala!: «El décimo puesto no es el hábitat natural de la Real, pero el equipo está evolucionando» Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López analizan un triunfo que confirma la buena tendencia del equipo

Goazen Reala! vuelve con un nuevo programa optimista tras la victoria de la Real Sociedad ante Osasuna. Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López analizan un triunfo que confirma la buena tendencia del equipo y que permite afrontar el inicio de semana con otro ánimo —porque sí, los lunes son menos lunes cuando gana la Real.

El conjunto txuri-urdin firmó una victoria muy merecida: dominó de principio a fin, aunque se fue al descanso por detrás en el marcador. En la segunda parte, sin embargo, el equipo se desató ofensivamente y completó una remontada que no se veía desde hace año y medio. Además, llega la primera victoria fuera de casa de la temporada y se encadenan ya cinco jornadas sin perder, situando a la Real entre los equipos más en forma del momento. El colofón lo puso el golazo de Barrenetxea desde el centro del campo, una joya que simboliza un mensaje claro del vestuario, que «hacía falta tiempo y las cosas se están poniendo en su sitio».

