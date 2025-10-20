Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nuevo Goazen Reala! hoy a partir de las 20.00 horas

DV

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:55

Goazen Reala! emitirá hoy a las 20.00 horas un nuevo programa para analizar el empate de la Real Sociedad. El programa será dirigido por Maite Jiménez y darán su opinión los habituales periodistas que siguen la actualidad del club.

Se puede ver en www.diariovasco.com y se subirá de manera íntegra al canal de YouTube del periódico. También se puede escuchar en Spotify en formato podcast.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

