El nuevo encargado de los fichajes del Manchester United descubrió a Sucic para el Salzburgo

El Manchester United y la Real Sociedad están destinados a cruzarse. Teniendo en cuenta que la semana que viene se vuelven a ver las caras ... en los octavos de final de la Europa League, será la cuarta vez que se enfrenten en los últimos doce años. Sus caminos también se cruzan fuera del campo.

El Manchester United, en una profunda regeneración de la estructura del club con motivo de la crisis institucional que atraviesa, ha designado a Christopher Vivell como encargado de la parcela de fichajes en el conjunto inglés. El alemán, que llevaba en el club desde julio con un contrato de interino, ha ascendido de puesto de forma permanente, bajándose drásticamente el suelo, y conoce muy bien a una de las joyas de la Real.

En 2015, cuando Luka Sucic todavía era un cadete, Vivell hizo todo lo posible para ficharle para el Red Bull Salzburgo, equipo en el que trabajaba en el departamento de scouting. Fue él quien descubrió al actual jugador de la Real cuando tenía solo doce años. Dos años después se perdieron la pista ya que Vivell ascendió en la estructura de Red Bull y fichó por el Leipzig como coordinador.

Este invierno, en Inglaterra se rumoreó que el Manchester United podría estar dispuesto a abordar el fichaje de Sucic, que en ese momento llevaba cinco meses en la Real. «Me hablaron de esas noticias que aparecieron en público. Más tarde lo leí yo mismo. Nadie me llamó desde Inglaterra. Estoy ligado contractualmente a la Real Sociedad, donde me siento bien. ¿Han hablado los clubes? No lo sé y ese tema no me molesta», zanjú Sucic en una entrevista a un medio croata durante las vacaciones por Navidades.«El United es un gigante mundial, un gigante respetado en el mundo del fútbol. Por supuesto, estoy feliz de que mi nombre esté asociado con los Diablos Rojos, pero sigo teniendo los pies en el suelo», añadió.

Sobre Vivell, no quiso meterse demasiado en materia. «Me conoce muy bien desde mi época en Red Bull, solo puedo decir eso». El gran rendimiento del croata y la presencia de Vivell en el United le convierten, seguro, en uno de los objetos de deseo del cuadro mancuniano para verano. Por el momento solo son rivales.