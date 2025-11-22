Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ander Barrenetxea, durante el calentamiento del entrenamiento de ayer en Zubieta. ARIZMENDI

Osasuna-Real Sociedad

Nuevo capítulo: la confirmación

La Real visita a Osasuna con Barrenetxea, pero sin Zubeldia, con el objetivo de mantener la buena dinámica en la que se hallaba antes del parón

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Si la Liga se estructurase en torno a lo que sucede entre un parón internacional y otro, la Real Sociedad abriría un nuevo capítulo esta ... tarde (18.30 horas) en Pamplona que bien podría llevar el título de 'la confirmación'. Tras dejar atrás el episodio de 'la recuperación' y más allá aún el del 'desasosiego', el conjunto blanquiazul pretende seguir escribiendo historias más agradables en su particular libro de ruta. Basta con una prosa clara y contundente. No es momento aún para la lírica.

