Nuevo capítulo: la confirmación

Si la Liga se estructurase en torno a lo que sucede entre un parón internacional y otro, la Real Sociedad abriría un nuevo capítulo esta ... tarde (18.30 horas) en Pamplona que bien podría llevar el título de 'la confirmación'. Tras dejar atrás el episodio de 'la recuperación' y más allá aún el del 'desasosiego', el conjunto blanquiazul pretende seguir escribiendo historias más agradables en su particular libro de ruta. Basta con una prosa clara y contundente. No es momento aún para la lírica.

Mucho menos en El Sadar, donde la Real va a tener que entrar rápido en calor e ir directa al grano. Las cuatro jornadas consecutivas que lleva sin perder le han permitido salir del pozo del que estaba sumido hace poco más de un mes. La amenaza de los puestos de descenso sigue muy cercana, a solo tres puntos de distancia, pero traza una trayectoria opuesta innegable gracias a la suma de los últimos ocho puntos de doce posibles.

La previa del partido Osasuna Real Sociedad Estadísticas LaLiga LaLiga 12 3G-2E-7P 9 91 23A-2R 46% PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 12 3G-4E-5P 14 110 27A-0R 50% El Sadar Movistar LaLiga Busquets Ferrer 18:30h. ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Entrenadores Alessio Lisci Sergio Francisco Probabilidad de victoria Real Sociedad 35% Osasuna 35% Empate 30% Alineaciones probables Osasuna Real Sociedad 4-3-3 1 Herrera 23 22 41 24 Bretones Boyomo Arguibide Catena 6 16 Torró Moi Gómez 10 Oroz 21 14 9 Víctor Muñoz R. García Raúl García 10 14 11 Oyarzabal Kubo Guedes 18 23 Soler Brais 4 Gorrotxa 17 2 Gómez Aramburu 16 31 Caleta-Car Martín 1 Remiro 4-3-3 Aimar Oroz Carlos Soler

Todavía es pronto para pensar en Europa, aunque Soler, recién llegado, considere que es el lugar donde debe estar la Real por plantilla y club. Hay tiempo suficiente para seguir escalando posiciones y acercarse a ello. Con esa ambición, será más sencillo alcanzarlo.

La Real regresa del parón con la incógnita de saber cómo responderán los internacionales. Todavía no ha ganado esta temporada inmediatamente después de atravesar la ventana FIFA. Perdió ante el Real Madrid en septiembre y empató ante el Celta en octubre. Ahora toca Osasuna y El Sadar.

El reto es doble, porque la Real no ha sido capaz de ganar aún fuera de casa en lo que llevamos de curso y hoy visita un campo que se le estaba dando especialmente bien en el último lustro a excepción del pasado curso. Cuatro victorias, un empate y una derrota desde el último ascenso rojillo son los números que registró la Real de Imanol en Pamplona y que ahora con Sergio Francisco quiere darle continuidad.

Para lograrlo, el técnico irundarra recupera solo un efectivo con respecto a la última jornada, Barrenetxea, pero a cambio pierde a otro, Zubeldia. El donostiarra ha dejado atrás las molestias derivadas de un fuerte golpe que recibió en el derbi ante el Athletic y ha entrado en la lista. No así el azkoitiarra, que sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo del partido con la Euskal Selekzioa.

El central del Sanse Luken Beitia ha entrado en la convocatoria para cubrir su vacío y completar la nómina de defensas en la que también figura Aramburu, restablecido ya del impacto que recibió en la cabeza en Elche que le impidió viajar con Venezuela la semana pasada.

Quienes siguen de baja son Yangel Herrera, que recientemente ha recaído de su dolencia en el sóleo, Karrikaburu, Óskarsson y Rupérez. Además, en los últimos días Goti se ha añadido a la enfermería por culpa de unas molestias en la rodilla.

Buenos recuerdos para Sadiq

De esta forma, Sergio Francisco puede formar con un once compuesto por Remiro en la portería, Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car y Sergio Gómez en la línea defensiva; Gorrotxategi, Soler y Brais Méndez, en el centro del campo; y Kubo, Guedes y Oyarzabal como principales atacantes.

Todo apunta a que Sadiq esperará su turno en el banquillo después de su gran aportación en la pasada jornada. El nigeriano regresa a El Sadar, escenario en el que guarda buenos recuerdos, puesto que en sus dos últimas visitas ha sido protagonista con dos goles de bella factura. En el curso 23/24 marcó un tanto desde fuera del área para darle un punto a la Real, mientras que la pasada campaña, con el Valencia, anotó dos dianas, el segundo de ellos con la espuela de su pie izquierdo de espaldas a la portería.

Toda aportación desde el banquillo será necesaria para batir a un Osasuna que no atraviesa un buen momento. También cuenta con un entrenador nuevo y joven en el banquillo, Alessio Lisci, que el pasado curso estuvo a punto de obrar el milagro del ascenso con el Mirandés a Primera. Pamplona no es Miranda y el técnico es consciente de la urgencia de sumar que tiene su equipo.

Ayer no descartó a Budimir ni Moncayola, a pesar de que esta semana no se han entrenado con el grupo por lesión. Quienes son bajas seguras son Rosier e Iker Benito. Recupera, eso sí, a Lucas Torró.