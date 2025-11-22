Nuevo capítulo: la confirmación

Osasuna-Real SociedadNuevo capítulo: la confirmación
La Real visita a Osasuna con Barrenetxea, pero sin Zubeldia, con el objetivo de mantener la buena dinámica en la que se hallaba antes del parón
San Sebastián
Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00
Si la Liga se estructurase en torno a lo que sucede entre un parón internacional y otro, la Real Sociedad abriría un nuevo capítulo esta ... tarde (18.30 horas) en Pamplona que bien podría llevar el título de 'la confirmación'. Tras dejar atrás el episodio de 'la recuperación' y más allá aún el del 'desasosiego', el conjunto blanquiazul pretende seguir escribiendo historias más agradables en su particular libro de ruta. Basta con una prosa clara y contundente. No es momento aún para la lírica.
Mucho menos en El Sadar, donde la Real va a tener que entrar rápido en calor e ir directa al grano. Las cuatro jornadas consecutivas que lleva sin perder le han permitido salir del pozo del que estaba sumido hace poco más de un mes. La amenaza de los puestos de descenso sigue muy cercana, a solo tres puntos de distancia, pero traza una trayectoria opuesta innegable gracias a la suma de los últimos ocho puntos de doce posibles.
La previa del partido
Osasuna
Real Sociedad
Estadísticas
LaLiga
LaLiga
12
3G-2E-7P
9
91
23A-2R
46%
PARTIDOS JUGADOS
RESULTADOS
GOLES
TIROS A PUERTA
TARJETAS
POSESIÓN MEDIA
12
3G-4E-5P
14
110
27A-0R
50%
El Sadar
Movistar LaLiga
Busquets Ferrer
18:30h.
ESTADIO:
TV:
ARBITRO:
HORA:
Entrenadores
Alessio
Lisci
Sergio
Francisco
Probabilidad de victoria
Real
Sociedad
35%
Osasuna
35%
Empate
30%
Alineaciones probables
Osasuna
Real Sociedad
4-3-3
1
Herrera
23
22
41
24
Bretones
Boyomo
Arguibide
Catena
6
16
Torró
Moi Gómez
10
Oroz
21
14
9
Víctor Muñoz
R. García
Raúl García
10
14
11
Oyarzabal
Kubo
Guedes
18
23
Soler
Brais
4
Gorrotxa
17
2
Gómez
Aramburu
16
31
Caleta-Car
Martín
1
Remiro
4-3-3
Aimar
Oroz
Carlos
Soler
La previa del partido
Real Sociedad
Osasuna
Estadísticas
LaLiga
LaLiga
12
3G-2E-7P
9
91
23A-2R
46%
PARTIDOS JUGADOS
RESULTADOS
GOLES
TIROS A PUERTA
TARJETAS
POSESIÓN MEDIA
12
3G-4E-5P
14
110
27A-0R
50%
Entrenadores
ESTADIO:
TV:
ARBITRO:
HORA:
El Sadar
Movistar LaLiga
Busquets Ferrer
18:30h.
Alessio
Lisci
Sergio
Francisco
Probabilidad de victoria
Real
Sociedad
35%
Osasuna
35%
Empate
30%
Alineaciones probables
Osasuna
Real Sociedad
4-3-3
1
Herrera
22
24
23
41
Boyomo
Catena
Bretones
Arguibide
16
6
Moi Gómez
Torró
10
21
14
Oroz
Víctor Muñoz
R. García
9
Raúl García
10
11
14
Oyarzabal
Kubo
Guedes
18
23
Soler
Brais
4
Gorrotxa
17
2
Gómez
Aramburu
16
31
Caleta-Car
Martín
1
Remiro
4-3-3
Aimar
Oroz
Carlos
Soler
La previa del partido
Entrenadores
Osasuna
Real Sociedad
Estadísticas
LaLiga
LaLiga
Alessio Lisci
Sergio Francisco
PARTIDOS JUGADOS
RESULTADOS
GOLES
TIROS A PUERTA
TARJETAS
POSESIÓN MEDIA
12
3G-2E-7P
9
91
23A-2R
46%
12
3G-4E-5P
14
110
27A-0R
50%
Alineaciones
Osasuna
Real Sociedad
4-3-3
1
Herrera
22
24
23
41
Boyomo
Catena
Bretones
Arguibide
16
6
Moi Gómez
Torró
ESTADIO:
TV:
ARBITRO:
HORA:
10
El Sadar
Movistar LaLiga
Busquets Ferrer
18:30h.
21
14
Oroz
Víctor Muñoz
R. García
9
Raúl García
10
11
14
Oyarzabal
Kubo
Guedes
Probabilidad de victoria
18
23
Real
Sociedad
35%
Osasuna
35%
Soler
Brais
4
Gorrotxa
17
2
Gómez
Aramburu
16
31
Caleta-Car
Martín
1
Empate
30%
Remiro
4-3-3
Aimar
Oroz
Carlos
Soler
Todavía es pronto para pensar en Europa, aunque Soler, recién llegado, considere que es el lugar donde debe estar la Real por plantilla y club. Hay tiempo suficiente para seguir escalando posiciones y acercarse a ello. Con esa ambición, será más sencillo alcanzarlo.
La Real regresa del parón con la incógnita de saber cómo responderán los internacionales. Todavía no ha ganado esta temporada inmediatamente después de atravesar la ventana FIFA. Perdió ante el Real Madrid en septiembre y empató ante el Celta en octubre. Ahora toca Osasuna y El Sadar.
El reto es doble, porque la Real no ha sido capaz de ganar aún fuera de casa en lo que llevamos de curso y hoy visita un campo que se le estaba dando especialmente bien en el último lustro a excepción del pasado curso. Cuatro victorias, un empate y una derrota desde el último ascenso rojillo son los números que registró la Real de Imanol en Pamplona y que ahora con Sergio Francisco quiere darle continuidad.
Para lograrlo, el técnico irundarra recupera solo un efectivo con respecto a la última jornada, Barrenetxea, pero a cambio pierde a otro, Zubeldia. El donostiarra ha dejado atrás las molestias derivadas de un fuerte golpe que recibió en el derbi ante el Athletic y ha entrado en la lista. No así el azkoitiarra, que sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo del partido con la Euskal Selekzioa.
El central del Sanse Luken Beitia ha entrado en la convocatoria para cubrir su vacío y completar la nómina de defensas en la que también figura Aramburu, restablecido ya del impacto que recibió en la cabeza en Elche que le impidió viajar con Venezuela la semana pasada.
Quienes siguen de baja son Yangel Herrera, que recientemente ha recaído de su dolencia en el sóleo, Karrikaburu, Óskarsson y Rupérez. Además, en los últimos días Goti se ha añadido a la enfermería por culpa de unas molestias en la rodilla.
Buenos recuerdos para Sadiq
De esta forma, Sergio Francisco puede formar con un once compuesto por Remiro en la portería, Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car y Sergio Gómez en la línea defensiva; Gorrotxategi, Soler y Brais Méndez, en el centro del campo; y Kubo, Guedes y Oyarzabal como principales atacantes.
Todo apunta a que Sadiq esperará su turno en el banquillo después de su gran aportación en la pasada jornada. El nigeriano regresa a El Sadar, escenario en el que guarda buenos recuerdos, puesto que en sus dos últimas visitas ha sido protagonista con dos goles de bella factura. En el curso 23/24 marcó un tanto desde fuera del área para darle un punto a la Real, mientras que la pasada campaña, con el Valencia, anotó dos dianas, el segundo de ellos con la espuela de su pie izquierdo de espaldas a la portería.
Toda aportación desde el banquillo será necesaria para batir a un Osasuna que no atraviesa un buen momento. También cuenta con un entrenador nuevo y joven en el banquillo, Alessio Lisci, que el pasado curso estuvo a punto de obrar el milagro del ascenso con el Mirandés a Primera. Pamplona no es Miranda y el técnico es consciente de la urgencia de sumar que tiene su equipo.
Ayer no descartó a Budimir ni Moncayola, a pesar de que esta semana no se han entrenado con el grupo por lesión. Quienes son bajas seguras son Rosier e Iker Benito. Recupera, eso sí, a Lucas Torró.
El cuadro txuri-urdin no sabe ganar con el árbitro de esta tarde
Mateo Busquets Ferrer será el árbitro encargado de dirigir el partido de esta tarde en El Sadar. El colegiado balear, que cumple su tercera temporada en Primera División, se cruzará por sexta vez con la Real en la máxima categoría. El cuadro txuri-urdin no conoce la victoria con él al silbato. Suma cuatro derrotas y dos empates. La última vez que coincidieron en un partido fue en la quinta jornada de la presente campaña, en el enfrentamiento ante el Betis en La Cartuja, donde los guipuzcoanos cayeron 3-1. El árbitro mallorquín fue el foco de la polémica al no expulsar a Natan debido a un error de identificación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión