Nueva renovación en el Sanse: Jon Balda amplía su contrato hasta 2028

Erik Bretos y Jon Balda se dan la mano este miércoles en Zubieta tras la firma de renovación del jugador hasta 2028.

Imanol Troyano San Sebastián Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:29 Comenta Compartir

Tercera renovación en el Sanse en algo más de una semana. La Real Sociedad ha anunciado este miércoles la ampliación de contrato de Jon Balda hasta 2028, después de que Orobengoa y Carbonell hicieran lo propio la semana pasada, también hasta ese mismo año. Balda extiende su relación contractual un año más, la anterior finalizaba en 2027.

El lateral de Anoeta es titular indiscutible en el Sanse de Ansotegi y ya debutó la pasada temporada con el primer equipo. Llegó al club en edad infantil y el pasado curso fue uno de los protagonistas en el ascenso del filial txuri-urdin a Segunda.

El canterano, que al tener 23 años no podría volver a jugar con el Sanse en caso de participar con el primer equipo, tan solo se ha perdido los dos primeros partidos con el segundo equipo por lesión. Este curso ha disputado ocho partidos, los cinco últimos completos como titular.