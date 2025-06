Con la nueva norma la Real tendría una Liga más

Beñat Barreto San Sebastián Viernes, 20 de junio 2025, 00:13 Comenta Compartir

Es imposible olvidar la Liga de la temporada 02/03 en la que la Real Sociedad bordó el fútbol y tocó con la yema de los dedos su tercer título de Liga. La mayoría de aficionados afirman con razón, más si cabe aquella masa de guipuzcoanos que asaltaron Vigo y Balaídos en la penúltima jornada, que el campeonato se terminó perdiendo ante el Celta en la fecha 37. La Real de Denoueix cayó ante el conjunto celeste (3-2) dejando el título en bandeja al Real Madrid, por detrás en la mayor parte del campeonato. El doblete de Nihat fue insuficiente para sumar los tres puntos y la Real se volvió de Galicia de vacío con sensación de hundimiento.

Del mismo modo, la Real hubiese sido campeona en caso de que no hubiesen volado de Mendizorrotza dos de los tres puntos que tenía el conjunto txuri-urdin en el bolsillo en la jornada 6. Karpin marcó el 1-2 pasada la hora de juego y además la Real jugaba con un futbolista más por la roja directa a Pablo. Sin embargo, el colegiado Megía Dávila, un adelantado a su tiempo que también estuvo en el 3-2 de Balaídos, señaló libre indirecto a favor del Deportivo Alavés después de que Sander Westerveld retuviera el balón más de seis segundos en sus manos.

Pocas veces más se ha señalado dicha infracción a lo largo de las dos últimas décadas. Rubén Navarro, ayudado por el larguero después de que su remate botara dentro, empató el partido para arrebatar dos puntos a la Real, que se colocaba por primera vez líder del campeonato tras el pinchazo del Real Madrid, a la postre campeón.

Pues bien, la Liga verá el año que viene sancionar las retenciones puesto que la IFAB (International Football Association Board) está probando en el Mundial de Clubes que se está celebrando en Estados Unidos retomarlas, aunque con un retoque a la norma para que los porteros no retengan tanto el balón. Si un portero se queda con el cuero en las manos durante más de ocho segundos el árbitro debe señalar saque de esquina para el equipo rival, una norma que obligará a los equipos a no perder tanto tiempo como viene sucediendo durante los últimos años. El Alavés habría sacado un córner en Mendizorrotza y no un libre indirecto dentro del área.

Esta nueva norma ya está siendo aplicada y uno de los primeros beneficiados ha sido el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. La primera vez que se ha sacado un saque de esquina por retención en este Mundial ha sido en el duelo entre el Ulsan Hyundai coreano y el Mamelodi Sundowns sudafricano. Más mediático ha sido el córner que sacó el Real Madrid después de que Bono, exportero del Sevilla y actual meta del Al-Hilal saudí, retuviera el cuero durante más de ocho segundos. «Hasta que marque el Madrid», pensarían los fans saudíes desplazados al Hard Rock de Miami.

La remontada en la 82/83

Los más viejos del lugar también dirán que la Real se aprovechó de esta norma en los años ochenta. No era un partido cualquiera además. Los txuri-urdin perdieron en la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa de la 82/83 contra el Sporting de Portugal por lo que estaban obligados a remontar en la vuelta que se disputaba en Atocha.

Tras una primera hora con asedio pero sin goles, y después de que fuese advertido varias veces, el portero húngaro del Sporting Mészáros cometió la ya desaparecida infracción «de los tres pasos», norma que impedía a los porteros dar tres pasos con el balón en las manos. El colegiado rumano Nicolae Rainea pitó libre indirecto a favor de la Real, que empató la eliminatoria. López Ufarte tocó el cuero y Larrañaga remató entre un mar de piernas. Gol para que Atocha se viniera abajo. Bakero marcó en la segunda mitad y los de Ormaetxea avanzaron a las semifinales.

