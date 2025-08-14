Sin novedades, en busca de la permanencia Real Sociedad B. Ion Ansotegi debuta como entrenador en Segunda División con un equipo sin apenas incorporaciones y que mantiene el bloque

Xabier Manzanares Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Tras un ilusionante ascenso, los potrillos afrontan una nueva etapa en Segunda División. Ion Ansotegi, que debutará como entrenador directamente en la categoría de plata, dirigirá un equipo que mantiene el bloque, con la única excepción del salto de Mikel Goti al primer equipo y la incorporación del defensa japonés Kazunari Kita. No será una temporada sencilla, pero los más experimentados del vestuario —como Mariezkurrena, Peru Rodríguez o Luken Beitia— deberán asumir el reto de tirar del equipo.

En la Liga Hypermotion les esperan rivales con plantillas más curtidas y jugadores de gran experiencia. Ahí es donde la fuerza del bloque txuri-urdin deberá dar un paso al frente. Los jugadores se conocen bien entre sí, son conscientes de las capacidades de cada uno y eso, quizá, sirva para plantar cara a equipos como Leganés, Valladolid o Las Palmas, tres conjuntos recién descendidos de Primera División.

Su calendario Primera vuelta

Sanse -Zaragoza 17/08

Málaga -Sanse 24/08

Sanse -Almeria 29/08

Sanse -Cádiz 07/09

Las Palmas -Sanse 14/09

Eibar -Sanse 21/09

Sanse -Córdoba 28/09

Granada -Sanse 05/10

Sanse -Andorra 12/10

Sanse -Huesca 19/10

Burgos -Sanse 26/10

Racing Santander -Sanse 02/11

Sanse -Leganés 09/11

Castellón -Sanse 16/11

Sanse -Valladolid 23/11

Mirándes -Sanse 30/11

Sanse -Sporting Gijón 07/12

Deportivo -Sanse 14/12

Sanse -Ceuta 21/12

Cultural Leonesa -Sanse 04/01

Sanse -Albacete 11/01

Segunda vuelta

Zaragoza -Sanse 18/01

Leganés -Sanse 25/01

Sanse -Las Palmas 01/02

Andorra -Sanse 08/02

Sanse -Málaga 15/02

Cádiz -Sanse 22/02

Sanse -Deportivo 01/03

Sanse -Castellón 08/03

Córdoba -Sanse 15/03

Sanse -Granada 22/03

Almería -Sanse 29/03

Sanse -Eibar 01/04

Sporting de Gijón -Sanse 05/04

Ceuta -Sanse 12/04

Sanse -Racing Santander 19/04

Valladolid -Sanse 26/04

Sanse -Burgos 03/05

Huesca -Sanse 10/05

Sanse -Mirandés 17/05

Albacete -Sanse 24/05

Sanse -Cultural Leonesa 31/05

Como es habitual, la Real recurrirá a Zubieta para reforzar las posiciones que han quedado debilitadas, como por ejemplo el centro del campo. Sin Guibelalde y Eder García —ambos en el filial del Athletic— y sin el máximo goleador de los potrillos la pasada temporada, Mikel Goti, autor de 13 tantos, Ansotegi tendrá que echar mano de los jugadores que el curso anterior militaban en la Real Sociedad C.

En la portería no hay dudas, Aitor Fraga, una vez más, será el encargado de dirigir la zaga. El internacional sub-21, que no pudo disputar los últimos partidos del playoff de ascenso debido a su convocatoria con España para la Eurocopa, tendrá como compañero a Egoitz Arana, un seguro bajo los palos que cada temporada acumula más minutos.

En defensa, Ansotegi podría alinear a Peru Rodríguez, Beitia, Kazunari Kita y Rúperez. Este último llama con fuerza a la puerta del primer equipo, aunque todo apunta a que iniciará la temporada junto a sus compañeros del filial. El lateral derecho de Ansoáin, con gran proyección y polivalencia, es uno de los jugadores clave para que la plantilla firme una buena campaña.

En la delantera, Álex Marchal, Alberto Dadie —que regresa tras su cesión al Mirandés— y Mariezkurrena serán los encargados de desbordar y generar el mayor peligro ofensivo del equipo. Este último sumó muchos minutos el año pasado en Primera de la mano de Imanol Alguacil.

Para que el Sanse sea realmente competitivo, jugadores como Ochieng, Osazuwa o Lebarbier deberán rendir al mismo nivel que el curso pasado, ya que fueron determinantes para que los indiscutibles pudieran dosificar esfuerzos en la recta final de la temporada. Habrá que estar atentos también a las irrupciones de futbolistas del segundo filial, como Astigarraga, Díaz de Alda, Fernandorena, Garro, Oleaga, Agirre, Astiazaran, Gorka Carrera y Jakes Gorosabel, que actualmente están en dinámica con el equipo, aunque no todos continuarán. Algunos podrían marcharse cedidos y otros volver a la Real Sociedad C.

