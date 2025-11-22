La nieve da un respiro a la afición de la Real Medio millar de realistas disfrutan de una jornada fría pero soleada en Pamplona

Beñat Barreto San Sebastián Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:58

Medio millar de realzales están disfrutando este sábado de uno de esos partidos marcados en rojo en el calendario. Ir a Pamplona siempre es un planazo, aunque depende de en qué época del año se pueden dar complicaciones. Esta vez, pese a las intensas nevadas de la jornada previa, no ha habido problemas para cruzar la A-15. Esperemos que Jon Martín y Caleta-Car no tengan tanto trabajo como las máquinas quitanieves de la autopista navarra, limpia en la carretera pero que ha dejado bonitas imágenes en el Valle de Leitzaran.

No ha sido fácil conseguir entrada porque tras más de 3.100 peticiones solo 405 afortunados, y otros pocos que han comprado entradas con precios mínimos de 60 euros, estarán en la grada visitante del estadio para tratar de ganar en la vuelta del parón. Como siempre, el ambiente entre aficiones no puede ser más sano en las calles del centro de la capital navarra. La Plaza del Castillo, la calle Estafeta y las demás clásicas calles se han vestido de gala para pasar un bonito sábado. Pintxos y más pintxos para entrar en calor.

Las bufandas blanquiazules y rojas se llevan por necesidad y no por gusto. 5 grados a la hora del partido (18.30 horas) aunque el viento del norte baja la sensación térmica. Al menos de momento no se cumplen las previsiones de lluvia y el sol ha pegado con fuerza desde primera hora. Como siempre, las peñas de la Real se dejan notar en partidos como visitante. La más lejana ha vuelto a ser algún integrante de la Peña de Vinarós como David, que viene a pasar el fin de semana al norte tras un buen paseo en carretera.

Más sencillo será el próximo desplazamiento copero en Reus, donde también tiene entrada. «40 euros para un partido de Copa en rondas tan bajas me parece excesivo, pero ahí estaremos apoyando al equipo», dice a las puertas del bar Iruñazarra, cerca de La Ciudadela. David está compartiendo mesa y mantel con Ritxi y otros miembros de Musti Taldea en una sociedad cercana. «Chistorra y chipirones en su tinta para coger fuerzas. 0-2 va a ser el resultado», lanza uno. La Real no gana fuera de casa desde hace meses y pocos sitios más propicios que El Sadar para ello.

