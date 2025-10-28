El Negreira - Real Sociedad de Copa, en directo
Sigue la retransmisión de todo lo que acontezca en el estreno de los txuri-urdin en la competición del K.O.
Iker Valverde e Iñigo Galparsoro
San Sebastián
Martes, 28 de octubre 2025, 20:23
La Real Sociedad comienza esta noche su andadura en Copa (21.00). Lo hará en tierras gallegas, donde visitará el Campo Municipal Jesús García Calvo para enfrentarse al Negreira, conjunto de Preferente. En un encuentro de transición, se espera que Sergio apueste en el once inicial por los menos habituales, con el fin de guardar fuerzas de cara al trascendente derbi del sábado ante el Athletic. Sigue el encuentro en Diariovasco.com a partir de las 21.00 horas.
20:19
La ilusión de la Copa
La Copa debe ser un objetivo claro para la Real esta temporada, más aún sin Europa, después de tres semifinales en las últimas cinco temporadas. El equipo, que empezó horrorosamente mal, está creciendo y sigue en construcción y podría llegar en un mejor momento a los meses importantes si mantiene la progresión.
20:10
El once esperado
Gabon! Sergio Francisco apuesta por el once esperado, lleno de futbolistas habituales, por lo que la alineación del derbi, salvo contratiempo físico, sale casi sola. Importante la actitud en el partido de esta noche.
20:09
La llegada de la Real al campo
La llegada de la Real Sociedad al Municipal Jesús García Calvo de Negreira (A Coruña)
19:57
Un año después
Umar Sadiq volverá a ser titular con la Real un año y cuatro días después de la última vez (frente al Maccabi Tel-Aviv en Europa League). El nigeriano, con innumerables faltas de respeto al club en sus redes y en los mercados de fichajes, bloqueando cada oferta que llegaba menos la del Valencia hasta última hora, y a sus compañeros, no asistiendo a ver un partido esta temporada en Anoeta, vuelve a ser titular. Ya jugó antes que Karrikaburu en Barcelona y en Anoeta frente al Rayo y hoy Sergio opta por él antes que por un delantero del Sanse como Carrera o Mariezkurrena, teniendo en cuenta que Karrikaburu no está disponible.
19:52
Sadiq, titular
Sergio alinea el 'once' esperado.
19:52
El Negreira, segundo en su liga, es un equipo acostumbrado a dominar y, como declaró su entrenador, Adrián Vázquez, tendrán que modificar su estilo de juego ante un equipo mucho más ofensivo y que les va a someter.
19:48
Sin VAR
Arbitra el encuentro Isidro Díaz de Mera, del comité castellano-manchego, asistido por Diego Santaúrsula y Rubén Campo. Recordemos que en estas rondas iniciales no hay VAR por la imposibilidad de adaptarlo a algunos estadios.
19:32
Sergio declaró que la Copa servirá para dar minutos a toda la plantilla y hoy se esperan once cambios en el once, con oportunidades para Sadiq, Sucic, Goti y Odriozola. También el estreno de Marrero, que veremos si es el portero de toda la Copa o, como con Imanol, solo ante equipos de menor categoría.
19:28
Gabon
Gabon! Hoy la Real baja al barro para enfrentarse al Negreira (de la equivalente a la División de Honor Regional de aquí) en la primera ronda copera. El Municipal Jesús García Calvo luce perfecto, por lo que los jugadores no tendrán problema para desarrollar su juego.
