El Negreira - Real Sociedad de Copa, en directo

19:57

Un año después

Umar Sadiq volverá a ser titular con la Real un año y cuatro días después de la última vez (frente al Maccabi Tel-Aviv en Europa League). El nigeriano, con innumerables faltas de respeto al club en sus redes y en los mercados de fichajes, bloqueando cada oferta que llegaba menos la del Valencia hasta última hora, y a sus compañeros, no asistiendo a ver un partido esta temporada en Anoeta, vuelve a ser titular. Ya jugó antes que Karrikaburu en Barcelona y en Anoeta frente al Rayo y hoy Sergio opta por él antes que por un delantero del Sanse como Carrera o Mariezkurrena, teniendo en cuenta que Karrikaburu no está disponible.