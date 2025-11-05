Nebreda: un txuri-urdin en la selección absoluta de Cuba

La selección de Cuba va a tener un representante de la Real Sociedad. Eloy Nebreda (Hendaia, 2007), jugador del tercer equipo txuri-urdin, ha ... sido convocado por primera vez para la selección absoluta de los llamados 'leones de Caribe', que disputan sendos amistosos los días 12 y 15 de este mes contra Santa Lucía y Martinica. Nebreda encarna una de las grandes ilusiones de la afición cubana, que estaba muy expectante con la primera lista del nuevo seleccionador, Pedro Pablo Pereira.

Nebreda tiene 18 años y es extremo. Es zurdo, pero suele jugar abierto a la derecha, a pierna cambiada y también puede desempeñar las funciones de lateral. Tiene desborde y buen golpeo, como demostró, por ejemplo, en el Torneo Internacional Juvenil de la Real Sociedad del año pasado. Es curioso el hecho de que pueda convertirse en internacional absoluto recién inaugurada su mayoría de edad sin haber debutado todavía ni el primer ni en el segundo equipo de la Real Sociedad.

Nacionalizado este año

Tras su paso por el equipo juvenil y por el CD Vasconia, su bagaje se limita a 11 encuentros con la Real 'C', ocho de ellos esta temporada en Tercera RFEF y tres más el pasado curso en 2ª RFEF. El segundo filial realista perdió la categoría el pasado curso y está sufriendo en Tercera durante el presente. Es décimo en la clasificación.

Ampliar Convocatoria de la selección de Cuba con Eloy Nebreda SNC

El propósito de Nebreda era evidente: poder jugar con Cuba, que es la tierra de su madre. De hecho, ha sido este mismo año cuando ha logrado la nacionalidad cubana. Lo hizo a tiempo para poder competir en el Mundial Sub-20, aunque, por motivos que se desconocen, finalmente no fue convocado. Eloy nació en Hendaia, aunque es donostiarra, además de cubano, como su ama. De hecho, viaja todos los años al país caribeño para estar cerca de su familia materna.

Lo dijo recientemente el propio futbolista en el medio cubano '14 y medio': «Como muchos saben, mi madre es cubana. Yo he nacido en España, pero he viajado a Cuba todos los años desde que tengo seis meses. Para la nacionalidad, hice la solicitud de la inscripción de nacimiento cubana, la cual fue aceptada, y posteriormente solicité el pasaporte. Siento que mis raíces son cubanas. Es un país que amo y he disfrutado desde niño. Es un orgullo tener la posibilidad de jugar para su selección».

Ampliar Jorge Agirre celebra su gol en un amistoso del primer equipo de la Real Socieda ante Osasuna en Zubieta en la pretemporada del curso 2022/23

Otro detalle curioso relacionado con esta convocatoria es que Nebreda va a coincidir en la selección de Cuba con otro exjugador de la Real Sociedad. Se trata del delantero Jorge Agirre de Céspedes, que militó hace unos años en el Sanse. Agirre nació en Lesaka hace 25 años, pero su madre también es cubana, por lo que ha sido reclutado por la selección caribeña. Los 'realzales' con mejor memoria recordarán que este punta, que pasó siete años en el club txuri-urdin, llegó a disputar dos amistosos con el primer equipo, a las órdenes de Imanol Alguacil, ante Osasuna y Rayo Vallecano, e incluso anotó el 'gol partita' ante los navarros. Eso fue en el verano de 2022. Ahora milita en el Panetolikos de la Superliga griega.