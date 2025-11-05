Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eloy Nebreda, cubano nacido en Hendaia que milita en la Real Sociedad 'C' RS

Nebreda: un txuri-urdin en la selección absoluta de Cuba

Tiene 18 años, es extremo zurdo, milita en el 'C' en Tercera RFEF, ha adquirido este año la nacionalidad cubana y compartirá combinado nacional con otro exrealista

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:13

Comenta

La selección de Cuba va a tener un representante de la Real Sociedad. Eloy Nebreda (Hendaia, 2007), jugador del tercer equipo txuri-urdin, ha ... sido convocado por primera vez para la selección absoluta de los llamados 'leones de Caribe', que disputan sendos amistosos los días 12 y 15 de este mes contra Santa Lucía y Martinica. Nebreda encarna una de las grandes ilusiones de la afición cubana, que estaba muy expectante con la primera lista del nuevo seleccionador, Pedro Pablo Pereira.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  6. 6

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  7. 7 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  10. 10 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nebreda: un txuri-urdin en la selección absoluta de Cuba

Nebreda: un txuri-urdin en la selección absoluta de Cuba