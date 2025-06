El Nàstic envía 300 entradas a la Real a un precio que todavía se negocia

Al Sanse, como le suele suceder a la Real Sociedad allá donde va, no le va a faltar animación este sábado, en el partido de ... ida de la final del playoff de ascenso a Segunda. El Nàstic de Tarragona, que es rival en esta última batalla en el camino de retorno del filial a la categoría de plata, ha enviado 300 entradas al club txuri-urdin para este encuentro entre el cuadro tarraconense y el Sanse, que se disputa a las 20.30 horas de este sábado, día 10, en el Nou Estadi Costa Daurada. Según ha podido saber DV, el precio de cada entrada no se ha dado a conocer porque todavía lo están negociando ambos clubs.

La cuantía de cada localidad, se sabrá, en todo caso, antes de que este miércoles, día 11 de junio, a partir de las 11 horas, se active el formulario de reserva de localidades para el encuentro en Tarragona en la web de la Real Sociedad. De las 300 remitidas por el club catalán, la Real reserva 250 para las solicitudes de los aficionados y 50 para compromisos internos.

En este caso, no habrá sorteo. Las localidades, según especifica la Real, se asignarán por orden de inscripción y la solicitud se deberá realizar, a través de la web oficial del club este miércoles, día 11 de julio, desde las 11 horas. En el caso de que no se supere el cupo reservado para socios y RS Fans, el viernes se pondrán a la venta en la taquilla las entradas que sobren. La Real advierte de que las entradas serán nominativas y no se permitirá el acceso a una persona diferente a la que tenga asignada su localidad y de que en la recogida no se permitirá modificación de datos ni devoluciones.

El Nàstic, que tiene un estadio con una capacidad para 14.591 espectadores, envía 300 localidades a la Real, que son las mismas que el club guipuzcoano mandó al Mérida y se entiende que remitirá al club catalán, pese a que el José Luis Orbegozo de Zubieta sólo puede acoger a 1.400 personas.