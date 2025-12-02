Otra mujer denunció el impacto de una bala de foam en la previa del Real-PSG

Una tercera mujer también denunció el pasado 6 de marzo de 2024 haber recibido por parte de la Ertzaintza el impacto de una bala de ... foam en los prolegómenos del partido de Champions League que dos días antes habían disputado en Anoeta la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain. Su denuncia, sobreseída por la jueza días más tarde, se une a la que presentaron también María Martín y Amaya Zabarte, heridas ese mismo día en los momentos previos al encuentro. Esta tercera denunciante ha solicitado ahora que se reabra el expediente de su caso en solidaridad con las otras dos víctimas, con el objetivo de aunar fuerzas y tratar de esclarecer los hechos.

Esta mujer denunció haber recibido el impacto de una bala de foam en la nuca durante la carga policial que se produjo en los instantes previos al encuentro, con la fortuna de que tanto el abrigo que llevaba puesto como la bufanda que llevaba anudada al cuello amortiguaron el impacto, reduciendo las consecuencias del mismo, hasta el punto de que la bala de foam habría quedado en la capucha de su abrigo.

Tras decidir presentar una denuncia ante la gravedad de lo sucedido, acudió al día siguiente a un Punto de Atención Continuada (PAC) para que un parte médico certificara las lesiones sufridas y, con el mismo, se fue a la Guardia Municipal de Donostia a presentar la correspondiente denuncia que, días después, la jueza decidió archivar ante la imposibilidad de determinar la autoría del disparo.

Su caso se une al de María Martín, una joven que denunció haber recibido el impacto de otro proyectil en la ceja que le ha causado problemas de visión en su ojo derecho; y al de Amaya Zabarte, que también recibió un impacto en la cabeza y que, como María fue atendida en los aledaños del estadio.

Sin embargo, en el caso de Amaya comenzó a encontrarse mal poco después y tuvo que dejar el partido en compañía de su marido y su hijo. En el trayecto a casa empeoró y fue llevada al Hospital del Bidasoa, de donde fue derivada al Hospital Donostia dada su gravedad, siendo operada ese mismo martes de urgencia. La existencia de un coágulo generó cierta preocupación entre los médicos, pero su situación fue mejorando poco a poco hasta abandonar la UCI al día siguiente, siendo dada de alta el 13 de marzo.

Tras sobreseer la jueza estos tres casos, la Audiencia de Gipuzkoa ordenó practicar nuevas diligencias por la actuación de la Ertzaintza, lo que llevó a declarar el pasado 4 de noviembre a ocho ertzainas como imputados. A su vez, el caso está siendo estudiado por la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco.