Ertzainas en los alrededores del estadio de Anoeta en los prolegómenos del Real Sociedad-PSG del 5 de marzo de 2024. Lobo Altuna

Otra mujer denunció el impacto de una bala de foam en la previa del Real-PSG

Su caso fue sobreseído pero ha solicitado que se reabra el expediente para hacer fuerza junto a las otras dos heridas en los prolegómenos del partido

DV

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:41

Comenta

Una tercera mujer también denunció el pasado 6 de marzo de 2024 haber recibido por parte de la Ertzaintza el impacto de una bala de ... foam en los prolegómenos del partido de Champions League que dos días antes habían disputado en Anoeta la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain. Su denuncia, sobreseída por la jueza días más tarde, se une a la que presentaron también María Martín y Amaya Zabarte, heridas ese mismo día en los momentos previos al encuentro. Esta tercera denunciante ha solicitado ahora que se reabra el expediente de su caso en solidaridad con las otras dos víctimas, con el objetivo de aunar fuerzas y tratar de esclarecer los hechos.

