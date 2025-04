Mojo del norte en tierras canarias

Comenta Compartir

1El capitán no falta a su cita con el gol. No tiene gol. No corre. No tiene regate. Para no tener ninguna de estas cualidades, Oyarzabal volvió a marcar y ya suma quince goles en todas las competiciones, igualando a falta de ocho jornadas su marca del año pasado. Eutsi kapitaina!

2Un agujero canario que bien aprovecharon Barrene y Take. No es casualidad que el Las Palmas esté en puestos de descenso. Atrás son una calamidad y los extremos realistas aprovecharon a las mil maravillas ese agujero en la defensa canaria. El donostiarra y el nipón se lo pasaron en grande y el '7' realista cuajó uno de sus mejores partidos de la temporada.

3Con ganas de ver más sobre el campo a Jon Martín. La lesión de Zubeldia provocó la entrada del canterano lasartearra. Cuajó un partido notable y demostró su poderío aéreo luchando con Silva y McBurnie. Debe ser titular junto a Aguerd o Zubeldia.

4El pelirrojo McBurnie se estrena en Liga. Susto para los realzales cuando el equipo canario puso el 1-2 en el luminoso. ¿Quién marcó? El escocés McBurnie que todavía no se había estrenado en Liga tras 30 jornadas. De poco le sirvió al pelirrojo nacido en Leeds, que fue un dolor de cabeza para Aritz.

5Por fin una semana de descanso. Con tiempo para descansar por fin, la Real recibe el sábado a partir de las dos de la tarde al Mallorca en Anoeta. Los de Jagoba Arrasate perdieron este pasado fin de semana en su campo ante el Celta, aunque están a un solo punto de los realistas. Probable y más que sensible baja de Muriqi

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión