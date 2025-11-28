Mitxelo, el utillero coautor de los 11 goles del loco Abreu en la Real: una historia de superstición

Ángel López San Sebastián Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:14 Comenta Compartir

El fútbol y la Real Sociedad encierran en ocasiones curiosas historias de jugadores que permanecen ocultas hasta que sus protagonistas, tiempo después, las desvelan. Uno de los futbolistas más peculiares que han pasado por la escuadra txuri-urdin en el presente siglo es Sebastián Abreu, más conocido por 'el loco Abreu'. El internacional uruguayo llegó en la época más convulsa y complicada de la historia reciente del club, con el equipo en Segunda y arruinado económicamente. El charrúa cumplió su papel en el aspecto personal, ya que anotó 11 goles en media campaña, sin embargo éstos fueron insuficientes para que el equipo, entonces dirigido por Juanma Lillo materalizara su propósito de retornar a la máxima categoría. Habría que esperar un año más, ya sin 'el loco' para que la Real volviera a casa.

Abreu era un gran delantero, con un carácter ganador y complejo al mismo tiempo, con muchas aristas. Y además era sumamente supersticioso y religioso. De hecho, convirtió su taquilla del vestuario de Zubieta en un auténtico santuario llevo de estampas, crucifijos e imágenes de vírgenes que para él representaban un respaldo emocional. Sus compañeros en la Real le recibieron bien pese a sus costumbres, manías y lo que él llamaba «cábalas», o rituales para evitar el mal fario.

Ampliar El antes y el después de la camiseta de Abreu con el '18': presentación y competición

Lo cuenta él mismo en una entrevista en 'Tik Tok'. El ariete llegó en el mercado de enero (de 2009) a la Real y casi todos los dorsales ya tenían dueño. De hecho, él pretendía quedarse con el '13' pero en España, tanto en Primera como en Segunda, ese número está reservado para los porteros. Le tenían que dar el '18', pero él no lo quería, porque para el de Minas los dorsales tienen un significado, un peso: «Juanma (Lillo) le dijo a Mitxelo (Olaizola, el utillero) 'hay que hacer algo' porque Abreu es un loco de las supersticiones y de las cábalas».

Y de repente el lasarteoriarra Mitxelo dijo: «Ya tengo la solución; vas a jugar con la '18'». Entonces, Abreu, indignado, le reprochó: «No, para mí la '18' no significa nada; para mí cada número tiene un significado para la quiniela; el '13' la mala suerte, el '17' la desgracia, el '15' la niña bonita, el '14 el borracho...Con el '18' no me identifico para nada». Pero había truco: «Para nosotros no va a ser el '18', va a ser el '13'», le espetó Mitxelo como solución.

Ampliar Abreu, con el peculiar '18' también en el pantalón

Así, fueron a la tienda de la Real y colocaron la camiseta de Abreu en la máquina de serigrafiar los números en el dorso. La idea del utillero consistía en colocar un '1' y luego, en lugar del '8', dos treses enfrentados. De esta manera, de lejos parecía un '18' en toda regla, aunque se atisbaba una especie de línea blanca que atravesaba el '8'. «'Para nosotros, es el '13' y para los demás, el '18'', me dijo Mitxelo, y me convenció».

El 'loco' metió 11 goles en 18 encuentros en la Real, uno cada 124 minutos de juego. Entre otras gestas, firmó un 'hat-trick' al Xerez en el campo de Chapín. «Me la creí: para mí jugaba con la '13' y metí todos los goles que metí por eso». Por lo tanto, se le puede considerar a Mitxelo coautor de todos esos 'txitxarros' que dieron cierta esperanza a la Real de Lillo.

