Con la mirada puesta en la próxima década

Son tiempos de cambios y por tanto de incertidumbre en torno al proyecto de la Real, que en poco más de un año ha ... perdido a tres pilares que eran fundamentales sobre el terreno de juego como Merino, Le Normand y Zubimendi y a su entrenador, Imanol Alguacil, que tenía una ascendencia absoluta sobre la plantilla. Los jugadores tenían una confianza ciega por el técnico forjada durante un lustro. Un tiempo preciado que en el fútbol actual es oro puro. En los despachos también se ha producido la salida de Roberto Olabe.

Sergio Francisco trata de aportar su propio sello al renovado proyecto blanquiazul que aún mantiene referentes de la vieja guardia como Oyarzabal, Zubeldia, Remiro, pero que busca también nuevos abanderados para sumarse a la causa que pueden encarnarse en Gorrotxategi y Jon Martín. Dos jugadores que han ampliado recientemente sus contratos y están en disposición de protagonizar un largo recorrido como realistas.

El central lasartearra renovó hace un mes su vinculación con el club blanquiazul hasta 2031, convirtiéndose en el realista con el contrato más largo de la plantilla. En abril del pasado año ya había extendido su relación hasta 2030, por lo que la ampliación de su convenio por un año más no hizo más que acreditar la confianza que tiene la entidad guipuzcoana en él que ya se ha trasladado al terreno de juego en forma de minutos. Ha sido titular en las tres últimas jornadas.

Días antes de la renovación de Jon Martín se anunció la de Gorrotxategi. En su caso, hasta 2030. El eibarrés, héroe en la victoria ante el Athletic, se ha adueñado del centro del campo de la Real desde la tercera jornada y cada partido que pasa se denota su crecimiento como futbolista. A pesar de llegar avalado por su gran temporada en Miranda, el salto que experimentaba este curso era más que considerable. Con minutos está demostrando cada jornada una rápida capacidad de adaptación.

Los ejemplos de Jon Martín y Gorrotxa ilustran esa transición entre el presente y el futuro que trata de implantar el club con Erik Bretos al frente de la parcela deportiva. La Real está sumergida de lleno en el corto plazo, pero no pierde la mirada a largo plazo. De hecho, no hay más que hacer un repaso a la duración de contratos de los integrantes de la primera plantilla para observar que el club piensa en la próxima década.

Cinco años más

Un tercio de la plantilla tiene firmada ya su vinculación con la entidad guipuzcoana hasta 2030. Es decir, le resta aún cinco años de relación contractual. Son Jon Mikel Aramburu, Sergio Gómez, Barrenetxea, Óskarsson, Turrientes, Soler y Yangel Herrera. Además, Pacheco y Javi López, cedidos en el Alavés y Oviedo, respectivamente, también forman parte de este grupo.

La Real tiene atada a medio plazo la continuidad de su plantilla. Tres cuartas partes de la misma tienen acordada su vinculación por tres años más por lo menos. Hasta seis jugadores tiene contrato en vigor hasta 2029: Zubeldia, Kubo, Odriozola, Zakharyan, Sucic y Rupérez. El lateral navarro también alargó su continuidad el mes pasado, a pesar de no haber podido estrenarse todavía esta temporada por culpa de una lesión.

Media docena de realistas tienen también firmada su continuidad hasta 2028. Estos son Oyarzabal, Guedes, Brais Méndez, Goti, Marín y Sadiq. La renovación del capitán se produjo en 2023, poco tiempo después de recuperarse de la grave lesión que sufrió en el cruzado.

Remiro es uno de los grandes puntales del equipo que más próximo tienen la finalización de su contrato. Acaba en junio de 2027, como en los casos de Aihen, Marrero, Karrikaburu y Carlos Fernández, a préstamo en el Mirandés en estos momentos. El del guardameta de Cascante es uno de los asuntos que estará abordando ya la dirección deportiva blanquiazul, que ya el último verano suscitó el interés de equipos como el Barcelona o el Aston Villa, entre otros.

Aritz Elustondo es el único jugador de la plantilla en propiedad que finaliza su contrato el próximo año. El beasaindarra, el jugador más veterano del equipo, el único que supera la treintena, amplió por última vez su vinculación con la Real en marzo de 2023. Caleta-Car también concluye su relación con el cuadro blanquiazul en junio del próximo año, pero su caso responde al hecho de estar a modo de préstamo por el Lyon.

También en el Sanse

La plantilla de la Real es la tercera más joven de la Liga, solo por detrás de la del Barcelona y el Real Madrid, con una edad media de 25,2 años. El año de nacimiento más repetido entre los jugadores es el 2002, hasta siete jugadores (Aramburu, Gorrotxategi, Turrientes, Karrikaburu, Goti, Sucic y Javi López) han cumplido 23 años o van a cumplirlos en este 2025. Le sigue la quinta de 1997, con seis representantes: Oyarzabal, Zubeldia, Aihen, Soler, Sadiq y Brais Méndez.

La política de renovaciones mirando ya al 2030 también ha llegado al Sanse. Gorka Carrera amplió la semana pasada su contrato por los próximos cinco años. Previamente, en cuestión de días, el club txuri-urdin también comunicó las prolongaciones de otros cuatro potrillos. Tres de ellos, Orobengoa, Carbonell y Balda, hasta 2028, y Dani Díaz, hasta 2029, mismo años que tiene acordado también el central Luken Beitia.

Bretos ha adelantado trabajo para anticiparse a las posibles contingencias que puedan tener lugar en el futuro. Uno de los factores clave del éxito de la Real en el último lustro ha radicado en su capacidad para dar continuidad a su plantilla. En ello sigue.