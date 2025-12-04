Sadiq sella el trámite

No es fácil salvar las primeras rondas de Copa. Con Imanol, el entrenador que más en serio se ha tomado este torneo en el presente ... siglo, ya pasó apuros para superar por un gol al Buñol de regional, al Andratx y al Conquense, en este caso después de llegar a la prórroga. La víspera Osasuna y Getafe sudaron tinta para remontar ante dos equipos de Segunda RFEF como el Ebro y el Navalcarnero después de pasarlo muy mal. Y la Real llegaba con hasta ocho bajas, casi un tercio de la plantilla –Oyarzabal, Zubeldia, Aramburu, Yangel, Óskarsson, Sucic, Caleta-Car y Karrikaburu–, que precisamente en estos partidos en los que hay que tirar de fondo de armario se dejan sentir más.

Nada más ver el estado del césped, bastante seco y botón, y el viento reinante entendimos que iba a ser una noche de picar mucha piedra ante un rival que era todo ilusión. La primera parte no me sorprendió para nada, porque jugando con cinco defensas, cuatro centrocampistas y un delantero es complicado hacer ocasiones a ningún rival. Y no hablo de sistemas, sino de demarcación de los futbolistas. Porque de salida la Real jugó sin ninguno de los cuatro delanteros centro de la plantilla –tres estaban lesionados– ni sus tres extremos: Kubo, Guedes y Barrene. Así las cosas, el empate a nada de los primeros 45 minutos era el resultado más lógico. Solo se salvaron en esta primera mitad un par de pases en profundidad de Zakharyan a las subidas de los laterales y un remate de Carrera que detuvo el meta Parra.

Bastó que Sergio moviera el banquillo en el descanso para dar entrada a Barrenetxea y Sadiq y el decorado cambió casi al instante. Una jugada del donostiarra por la izquierda con centro al segundo palo y un balón ganado por el nigeriano dejaron el gol a placer a Goti. Interesante conexión copera la formada por Sadiq y el de Gorliz, que ha dado su fruto tanto en el primer gol ante el Negreira como ayer en Reus para avanzar a dieciseisavos de final.

En la media hora final la Real se dedicó a nadar y guardar la ropa. La entrada de Gorrotxa por Carrera fue un claro mensaje de Sergio de que había que dormir el partido y amasar balón para que no lo tuviera el contrario. La madera repelió el zapatazo de Pol Fernández antes de que Sadiq se fabricara el 0-2 definitivo forzando un penalti que él mismo transformó. Será el cuarto ariete de la plantilla, pero lleva dos asistencias en Copa, dos penaltis provocados –contando el de Elche en Liga– y un gol. Poco más dio de sí este trámite copero que la Real solventó con eficacia.