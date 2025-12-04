Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sadiq ejecuta el penalti RS

Sadiq sella el trámite

La entrada del nigeriano y de Barrenetxea dan a la Real la marcha más que necesitaba para solventar la eliminatoria

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

No es fácil salvar las primeras rondas de Copa. Con Imanol, el entrenador que más en serio se ha tomado este torneo en el presente ... siglo, ya pasó apuros para superar por un gol al Buñol de regional, al Andratx y al Conquense, en este caso después de llegar a la prórroga. La víspera Osasuna y Getafe sudaron tinta para remontar ante dos equipos de Segunda RFEF como el Ebro y el Navalcarnero después de pasarlo muy mal. Y la Real llegaba con hasta ocho bajas, casi un tercio de la plantilla –Oyarzabal, Zubeldia, Aramburu, Yangel, Óskarsson, Sucic, Caleta-Car y Karrikaburu–, que precisamente en estos partidos en los que hay que tirar de fondo de armario se dejan sentir más.

