Aritz despeja el balón de cabeza ante Pereira. ALTERPHOTOS
Offside

Sadiq y poco más

Las ganas y el buen juego del nigeriano, que dio un gol hecho a Goti, fue el único aspecto positivo de un partido bastante pobre de la Real

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 23:14

Partidos como el de este martes me recordaron momentos de apuros que también vivió la Real en otras temporadas en Copa ante rivales de categoría ... similar al Negreira gallego, que envalentonado ante la apatía txuri-urdin después del 0-1 llegó a dominar durante muchos momentos antes del descanso para sonrojo de los realzales. Hace dos años, sin ir más lejos, sufrió para imponerse por la mínima (0-1) ante el Buñol valenciano en un choque que se decidió con un tanto de Carlos Fernández en la segunda parte. Después de aquel susto, y otro en Andratx, los entonces entrenados por Imanol se quedarían a las puertas de la gran final tras caer en los penaltis contra el Mallorca en Anoeta.

