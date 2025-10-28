Sadiq y poco más

Partidos como el de este martes me recordaron momentos de apuros que también vivió la Real en otras temporadas en Copa ante rivales de categoría ... similar al Negreira gallego, que envalentonado ante la apatía txuri-urdin después del 0-1 llegó a dominar durante muchos momentos antes del descanso para sonrojo de los realzales. Hace dos años, sin ir más lejos, sufrió para imponerse por la mínima (0-1) ante el Buñol valenciano en un choque que se decidió con un tanto de Carlos Fernández en la segunda parte. Después de aquel susto, y otro en Andratx, los entonces entrenados por Imanol se quedarían a las puertas de la gran final tras caer en los penaltis contra el Mallorca en Anoeta.

La temporada del título de Zaragoza en 1987 la Real también las pasó canutas en las dos primeras eliminatorias ante el Basconia, hoy tercer equipo del Athletic, y el Montijo extremeño a pesar de jugar con todas sus figuras. En este partido jugaron Arconada; Sagarzazu, Gorriz, Larrañaga, Gajate, Rekarte; Zamora, Mujika, Bakero, López Ufarte y Begiristain. Fue éste el que marcó el tanto definitivo en el minuto 71 y no exento de polémica, porque fue muy protestado por los locales.

La clave de estos partidos está en igualar las ganas e ilusión de los equipos inferiores con actitud y agresividad, algo que sí hizo la Real en el primer cuarto de hora guiado por un Sadiq que fue la mayor amenaza local. Pero superado ese momento, y con el exceso de confianza como peor compañero de viaje, los realistas firmaron una media hora para olvidar en la que fueron toreados por un conjunto de la regional gallega.

La actuación de Sadiq fue de lo poco rescatable de la noche. Primero, porque hizo casi todo bien, y segundo, porque con su actitud demostró que no está aquí de paso, y eso es importante teniendo lesionados a Óskarsson y Karrikaburu. Sergio tiene la difícil tarea de recuperarle para la causa y él parece estar por la labor.

El nigeriano fue el que más interés le puso a un partido que al resto pareció estorbar. Preocupante especialmente el nivel ofrecido por los dos croatas. Caleta-Car casi se va a la calle exigido al máximo por un rival de categoría regional. Ahora mismo está a años luz de Jon Martín y eso es algo significativo. Y Sucic ni está ni se le espera cuando el año pasado era indiscutible junto a Zubimendi y Brais en la zona ancha. Jugando a ese ritmo tan bajo es imposible irse de nadie. Zakharyan, al menos, se sacó un buen gol para sentenciar una eliminatoria que hasta entonces estaba sin resolver. Y estos son los jugadores traídos del mercado a marcar diferencias...

Volviendo a Sadiq, fue una alegría verle firmar la jugada del primer tanto y doblar el pase a Goti cuando el resto se mostraba impotente para desbordar. Aunque acabó cansado dada su inactividad, estuvo siempre en boca de gol, que es lo que se le pide a un 'nueve', y fue una pesadilla para la defensa contraria. Se asoció bien con los compañeros y fue el único que intentó ir a la presión mientras los demás preferían ahorrar esfuerzos y no gastar muchas energías. Si estaban pensando en el derbi, pueden estar tranquilos. Con el partidito de ayer no creo que ninguno vaya a ser titular el sábado...