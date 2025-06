LaLiga terminó el pasado 25 de mayo por lo que dentro de poco se cumplirá un mes desde que el balón se detuviera de manera ... oficial hasta mediados de agosto. Todos los equipos llevan ya obviamente semanas pensando en la planificación de la próxima campaña aunque, de momento, el mercado de fichajes no arranca en la Liga. Incorporar futbolistas es cada vez más difícil y costoso porque la Liga está perdiendo fuelle a nivel económico. No es algo nuevo.

Sin embargo, si el pasado periodo estival la Eurocopa condicionó por completo este verano ha sido el Mundial de Clubes el torneo que ha parado las llegadas de todos los equipos que no juegan en la competición que se disputa ahora mismo en Estados Unidos. Clubes de talla mundial como Real Madrid, Manchester City, Atlético de Madrid o los sudamericanos se movieron pronto para contratar futbolistas en una ventana de mercado excepcional, pero tampoco en exceso, algo que no ha hecho que se muevan grandes cantidades de dinero que provoquen otros movimientos. El Mundial termina el 13 de julio y según se vayan eliminando los equipos europeos el mercado irá cogiendo velocidad.

En clave Real Sociedad, tres aspectos ralentizan todas las operaciones de mercado. La primera es la venta de Zubimendi, que dejará más de 60 millones de euros en caja, mientras que Sergio también quiere ver en acción a varios futbolistas antes de tomar una decisión. Hay jugadores que pueden convencer al técnico, aunque otros ya saben que no se cuenta con ellos. El más que posible ascenso del Sanse, del mismo modo, también cambia algo los esquemas puesto que la mayoría de potrillos continuarían en el filial. Así las cosas, a día de hoy el único movimiento de mercado txuri-urdin es la no continuidad de Nayef Aguerd, que vuelve al West Ham tras terminar su cesión.

Sucede más de lo mismo en la mayoría de clubes de la Liga. Solo el Real Madrid se sale del guion con la llegada de Xabi Alonso. Florentino Pérez ha pagado 60 millones por Dean Huijsen, 62 millones por Franco Mastantuono mientras que también ha abonado 10 para que el Liverpool liberara a Trent Alexander-Arnold para el Mundial. Es el único equipo de la Liga que se había movido fuerte hasta que ayer el Villarreal, contando que va a tener los 55 kilos de Álex Baena este verano, pagó 16 millones más cuatro en variables por Moleiro, centrocampista de la UD Las Palmas.

A coste cero

Los últimos años los clubes de la Liga se están viendo obligados a fichar futbolistas que quedan libres de otros equipos, un mecanismo que de momento es el elegido para empezar a dar forma a las plantillas. También las opciones de compra obligatorias tras un año previo de cesión. Los números no engañan. Nueve de los 19 equipos de la Liga no han realizado todavía fichajes y solo el Real Madrid y el Villarreal han roto la hucha. Alavés, Athletic, Barcelona, Elche, Girona, Levante, Mallorca, Real Sociedad y Sevilla no se han estrenado este verano, mientras que Lenglet(Atlético), Álvaro Valles (Betis), Radu (Celta), Rossier (Osasuna) y Dani Raba (Valencia) han llegado libre a sus nuevos equipos.

La Real está tranquila en el mercado puesto que tal y como reconocieron Bretos y Aperribay hace unas semanas no hay necesidad de vender y la economía está saneada, aunque se moverá para «hacer una Real mejor». De momento, en todo caso, no hay ninguna cara nueva que llevarse a la boca.

La Premier, dinero por castigo

La situación de la Liga es totalmente opuesta a lo que sucede en la Premier League, donde hay dinero por castigo. Hasta ayer la liga inglesa se había gastado 669,58 millones sumando las transferencias que han realizado trece equipos, números inasumibles para la competición que preside Javier Tebas. Las comparaciones son asombrosas. El Burnley, recién ascendido a la Premier League para el próximo curso, ya ha invertido 41,80 millones. Elche y Levante, en cambio, no se han podido mover todavía.