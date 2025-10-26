Mentalizados para salir del agujero

Sigue siendo insuficiente, pero la Real Sociedad respira y afronta aliviada un fin de semana que empezaba a sonar a ultimátum tras su victoria ante ... el Sevilla. Con tres puntos más en el casillero y fuera de los puestos de descenso se encara con otro ánimo el estreno en Copa del martes en campo del modestísimo Negreira y el derbi ante el Athletic del próximo sábado. Todo lo que no hubiera sido sumar un triunfo ante el conjunto hispalense hubiera augurado un Halloween terrorífico para Sergio Francisco y su equipo.

El conjunto blanquiazul venció, que era lo que tocaba, sin verse obligado a mostrar todo ese caudal ofensivo que sí se vio en otros partidos en los que corrió peor suerte –Espanyol, Oviedo, Celta...–. Tal y como ocurrió el día ante el Mallorca, los realistas salieron al campo muy concienciados en sacar adelante un partido que solo con el paso del tiempo se sabrá si ha servido para revertir la situación definitivamente.

Tensión sin balón. No fue el partido más vistoso en cuanto a juego, entre dos equipos que se anularon permanentemente en fase de construcción. Tanto que fue muy complicado que alguno de ellos encadenara una secuencia larga de pases. La Real no cometió errores en iniciación, Gorrotxategi vació en numerosas ocasiones la zona interior para propiciar el movimiento de fichas y el equipo no perdió la posesión cerca de área propia. Sin balón volvió a mostrar esa tensión para recuperar rápido tras pérdida y también para hacer la vida imposible al rival en sus fases iniciales de juego.

Reacción instantánea. El encuentro se puso de cara antes del minuto veinte. Era la tercera vez que la Real conseguía una ventaja en el marcador en la presente campaña, por eso el empate de Gudelj a los diez minutos en una jugada a balón parado sentó como un jarro de agua fría en Anoeta. Sin embargo, la reacción para restablecer la ventaja fue inmediata. Siete minutos después del tanto de la igualada, Brais Méndez se aprovechó de un saque de banda defectuoso de Carmona para asistir con la suficiente suerte a Oyarzabal. El '10' no perdonó. No dio tiempo para que aparecieran las dudas.

Robar alto en vez de construir. La presión adelantada fue una de las señas de identidad de la Real de Imanol y Sergio también cree en ello. El viernes consiguió de esta manera anotar el segundo tanto de la noche al Sevilla, creyendo en que era posible robar en un saque de banda, donde no todos hubieran confiado. La Real tiene que sacar mucho más partido de estas situaciones del juego, porque suele apretar con acierto y en días como el del viernes en los que no te permiten construir con libertad, puede llegar a marcar la diferencia.

¿El delantero del Sevilla? Las prestaciones defensivas del equipo se han puesto en entredicho en este inicio de curso por la cantidad de goles que está encajando. Solo ha dejado la portería a cero ante el Mallorca. Sin embargo, no está concediendo tanto como para haber encajado 14 goles hasta la fecha. Los rivales están castigando con un acierto total los desajustes blanquiazules, pero ante el Sevilla no ocurrió tal cosa. Sergio dio entrada a Jon Martín en el eje de la zaga junto a Zubeldia y lo mejor que se puede decir del rendimiento de esta pareja es que no se sabe muy bien quién fue el delantero que jugó en el Sevilla. No se le vio. Isaac no inquietó, tampoco su reemplazo Adams. Vargas y Alexis en los costados también estuvieron muy bien sujetos por los laterales, que recibieron continuas ayudas de los extremos.

Adaptación y repliegue. La Real no dio opción de contragolpear al Sevilla, lo que restó en gran medida sus posibilidades en el encuentro. No le dejó correr, circunstancia que se acrecentó en la segunda mitad, cuando Sergio mandó a los suyos replegar priorizando cerrar los pasillos interiores. El conjunto txuri-urdin cedió la posesión de balón, pero no vivió angustiada. Se adaptó al contexto cuando perdió a sus referencias ofensivas y salió victorioso.

Recuperar activos. Sergio dispone de una plantilla amplia para conformar sus alineaciones. Sin Europa, está muy caro jugar, pero no debería descuidar a los activos que están llamados a ser importantes. Que Jon Martín fuera titular, rayando a gran nivel, y que Turrientes volviera a disponer de minutos, como Zakharyan, suponen una grata noticia.