Barrenetxea persigue el balón en presencia del sevillista Sow. ARIZMENDI

Real Sociedad

Mentalizados para salir del agujero

La Real Sociedad respira y encara con otro ánimo el estreno en Copa y el derbi ante el Athletic tras ganar con mucho oficio al Sevilla

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:08

Sigue siendo insuficiente, pero la Real Sociedad respira y afronta aliviada un fin de semana que empezaba a sonar a ultimátum tras su victoria ante ... el Sevilla. Con tres puntos más en el casillero y fuera de los puestos de descenso se encara con otro ánimo el estreno en Copa del martes en campo del modestísimo Negreira y el derbi ante el Athletic del próximo sábado. Todo lo que no hubiera sido sumar un triunfo ante el conjunto hispalense hubiera augurado un Halloween terrorífico para Sergio Francisco y su equipo.

