El mensaje en forma de jeroglífico de Sadiq: «Tú no me quieres o yo no te quiero»

El comportamiento de Sadiq Umar en redes sociales es, en ocasiones, tan desconcertante como en el terreno de juego. En estos días de junio en ... los que el mercado no se está moviendo casi nada, el delantero nigeriano, que tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2028, ha sorprendido con un mensaje en Instagram que tiene todas las trazas de carga de profundidad contra la entidad txuri-urdin, pero que resulta un jeroglífico indescifrable, como algunas de sus acciones con el cuero.

El mensaje en inglés de Sadiq en Instagram

«Tú no me quieres o yo no te quiero cuál es la respuesta. Para mantenerlo en secreto de una mejor manera, entonces di que no nos queremos mutuamente», escribe el ariete. El 'Látigo de Kaduna' adorna su 'story' de Instagram con unos curiosos emoticonos de risas, de sueño (zzzz) y de una cara morena señalándose el oído.

El Valencia, como se esperaba, no ha ejecutado su opción de compra de en torno a nueve millones de euros por el nigeriano, que por lo tanto debe volver a una Real Sociedad que le ha puesto en el mercado, pero que no tiene ofertas sólidas por él de momento. Esperan alguna de Arabia Saudí cuando comience el mercado. Precisamente, Imanol Alguacil ha llegado a un acuerdo con un equipo de ese país, el Al-Shabab.

Ampliar Sadiq celebra uno de sus seis goles con el Valencia

En Anoeta esperan recuperar por lo menos la mitad de la inversión gigantesca realizada en el verano de 2022 por Sadiq: 20 millones de euros pagaron y esperan poder percibir en torno a 10. Y eso que su rendimiento goleador en el Valencia, donde ha jugado como cedido desde enero, ha sido bueno: seis goles en 19 partidos. No es fácil de colocar. Por lo menos, en este último medio año, la Real se ha ahorrado la ficha y ha percibido 1,5 millones de euros: 0,5 por el préstamo, 0,5 porque el jugador ha estado disponible para más del 60% de los partidos y los 0,5 restantes por la permanencia, que en enero estaba mucho más comprometida, del Valencia.

Algunos medios han dejado patente la realidad de que la Real no quiere a Sadiq, por lo que el mensaje del delantero puede obedecer a una reacción del nigeriano a una información en ese sentido. En cualquier caso, y como también desliza en sus frases, él tampoco se sentía cómodo en el vestuario de la Real.

El verano también se presenta caliente en el 'caso Sadiq'.