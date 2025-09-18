La mejor previa del Betis - Real Sociedad, en Goazen Reala! a las 20 horas
El programa, conducido por Maite Jiménez, analizará todos los detalles del partido de mañana en La Cartuja
DV
Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:46
Goazen Reala! ofrecerá las claves del duelo de mañana en La Cartuja que enfrenta a la necesitada Real Sociedad con el Betis, uno de sus rivales más clásicos de los últimos años. El programa se emitirá a su horario habitual, las 20 horas de hoy jueves 18 de septiembre, y analizará todas las claves de un encuentro que se ha tornado sumamente trascendente para los de Sergio Francisco, que todavía no han ganado un partido tras la disputa de las primeras cuatro jornadas. Maite Jiménez conducirá esta nueva edición de Goazen Reala!, que se puede ver en diariovasco.com y en el canal de Youtube de este periódico desde las ocho de la tarde.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.