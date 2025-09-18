La mejor previa del Betis - Real Sociedad, en Goazen Reala! a las 20 horas

DV Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:46 Comenta Compartir

Goazen Reala! ofrecerá las claves del duelo de mañana en La Cartuja que enfrenta a la necesitada Real Sociedad con el Betis, uno de sus rivales más clásicos de los últimos años. El programa se emitirá a su horario habitual, las 20 horas de hoy jueves 18 de septiembre, y analizará todas las claves de un encuentro que se ha tornado sumamente trascendente para los de Sergio Francisco, que todavía no han ganado un partido tras la disputa de las primeras cuatro jornadas. Maite Jiménez conducirá esta nueva edición de Goazen Reala!, que se puede ver en diariovasco.com y en el canal de Youtube de este periódico desde las ocho de la tarde.