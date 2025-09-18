Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la web y Youtube

La mejor previa del Betis - Real Sociedad, en Goazen Reala! a las 20 horas

El programa, conducido por Maite Jiménez, analizará todos los detalles del partido de mañana en La Cartuja

DV

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:46

Goazen Reala! ofrecerá las claves del duelo de mañana en La Cartuja que enfrenta a la necesitada Real Sociedad con el Betis, uno de sus rivales más clásicos de los últimos años. El programa se emitirá a su horario habitual, las 20 horas de hoy jueves 18 de septiembre, y analizará todas las claves de un encuentro que se ha tornado sumamente trascendente para los de Sergio Francisco, que todavía no han ganado un partido tras la disputa de las primeras cuatro jornadas. Maite Jiménez conducirá esta nueva edición de Goazen Reala!, que se puede ver en diariovasco.com y en el canal de Youtube de este periódico desde las ocho de la tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  2. 2 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  3. 3

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  4. 4 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  7. 7 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  10. 10 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La mejor previa del Betis - Real Sociedad, en Goazen Reala! a las 20 horas

La mejor previa del Betis - Real Sociedad, en Goazen Reala! a las 20 horas