Las diez noticias clave de la jornada
Los socios que llevan ininterrumpidamente desde el 1973 recibieron la insignia de oro en Anoeta.

Los socios que llevan ininterrumpidamente desde el 1973 recibieron la insignia de oro en Anoeta. Juantxo Lusa
Real Sociedad

Medio siglo de fidelidad a la Real

El club homenajeó a un total de 68 socios con la insignia de oro como reconocimiento a sus 50 años de fidelidad con el club blanquiazul. El presidente Jokin Aperribay entregó las distinciones en un acto emotivo

Iker Valverde

Iker Valverde

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:46

El primer partido europeo contra el Banik Ostrava en 1974; la gloriosa década de los 80 con cuatro títulos; el traslado de Atotxa a Anoeta ... en el 93; el subcampeonato de la temporada 2002/03; o la Copa de la Cartuja en 2021 que ponía fin a 34 años de sequía. Fieles seguidores de la Real que vivieron con su carnet de socio en la mano todos estos momentos históricos fueron homenajeados en un auditorio de Anoeta que se quedó pequeño. Con presencia de los capitanes y entrenadores de los primeros equipos de la Real -a excepción de Oyarzabal, concentrado con la selección española- y jugadores históricos del club como López Rekarte, Idigoras, Larrañaga, Loinaz, Aintzane Encinas, Xabi Prieto o Gorriz, 68 realistas que llevan siendo socios ininterrumpidamente desde 1973 recibieron de manos del presidente de la Real, Jokin Aperribay, su merecida insignia de oro y un diploma en un acto cargado de emoción y simbolismo, que puso en valor la historia de la Real.

