El mecanismo de una ducha y el fútbol

A veces pasa que tras muchos partidos el equipo, en momentos determinados, baja sin querer el rendimiento para poder recuperarse del esfuerzo físico. Esto ocurrió ... el pasado jueves ante el Midtjylland. La Real salió en tromba sabiendo lo que se jugaba y marcó dos goles casi sin pestañear. Pero los jugadores, viendo la superioridad, se relajaron y bajaron la intensidad. Es humano. Los daneses se pusieron a nuestra altura y el equipo tuvo que recomponerse y volver a ser competitivo para poder avanzar de ronda.

Es meritorio y le doy valor al hecho de ponerse las pilas y acabar arrasando al rival. Uno de los entrenadores que tuve siempre decía que en la ducha cuando quieres poner agua caliente le das a la manilla derecha, y cuando quieres agua fría, le das a la izquierda. Es un mecanismo simple. Trasladado al fútbol, no es tan sencillo. Si te relajas no eres capaz de ser competitivo, y eso sucedió, pero hay que poner encima de la mesa que la Real fue capaz de poner otra vez las cosas en su sitio.

Hoy en día es imposible que los mismos futbolistas jueguen tanto. Es muy complicado que todos acaben jugando siempre. Hay tantos encuentros, tanto desgaste, que aunque sean atletas superdotados es necesario hacer cambios. Es preferible un futbolista que esté al 100% durante sesenta minutos que no dejarse llevar. Imanol tiene la misión de poner el foco en el Leganés, y no en el Madrid, que, eso sí, te puede llevar a la gloria. Pero no se puede pensar en otra cosa porque así aparecen las lesiones. Si no metes la pierna fuerte o piensas en otra cosa, las ideas se van, y las dolencias vienen. Si eres uno de los elegidos, hay que dar el callo sin pensar más allá. Sin sustos.

Hablando de sustos, el Leganés ha pegado más de uno a equipos grandes porque juegan con mucha energía y tiene buen trato de balón. Borja Jiménez ha solido jugar con cinco atrás, y eso precisamente no le ha traído buenos resultados salvo en Bilbao, donde empató a cero. Es evidente que un recién ascendido se resiente de aquí a mayo y por eso hay que demostrarles que si quieren rascar algo positivo de Anoeta tendrán que sudar de lo lindo. En la pelea de liga se han metido tantos equipos que no se puede desviar la mirada.