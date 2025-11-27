Mbappé, Lamine, Griezmann, Moreno y Oyarzabal: la Real pide el voto para su capitán El '10' txuri-urdin, nominado al mejor jugador de noviembre en la Liga EA Sports: dos asistencias y un gol en tres partidos

La Real Sociedad se encuentra en su mejor momento de la presente temporada gracias, entre otras cosas, al espectacular momento de forma y fútbol de su capitán, Mikel Oyarzabal Ugarte. Esta realidad se ha visto reflejada en la elección por parte de LaLiga de los candidatos a MVP del mes de noviembre. El '10' txuri-urdin pugna por llevarse esta distinción con estrellas del campeonato y de Europa como Kylian Mbappé del Real Madrid, Lamime Yamal del Barcelona, Antoine Griezmann del Atlético de Madrid y Gerard Moreno del Villarreal. La Real pide el voto para su estandarte, aunque no será fácil que sea él el elegido como mejor jugador del penúltimo mes del año.

Resulta curioso que la votación se ponga en marcha cuando todavía queda por disputarse uno de los encuentros de este mes de noviembre, en el caso de la Real, el que le mide precisamente al Villarreal, capitaneado por Gerard Moreno, en Anoeta el próximo domingo. Hasta la fecha, la escuadra txuri-urdin ha disputado tres encuentros en este mes, saldados con dos victorias (3-2 al Athletic y 1-3 a Osasuna) y un empate (1-1) en Elche. Oyarzabal tuvo una aportación realizadora en cada uno de estos enfrentamientos: asistencia ante el Athletic (Gorrotxategi) y Osasuna (Guedes) y gol de penalti en Elche.

La trascendencia de Oyarzabal en la Real queda reflejada en los números: sólo en Liga ha anotado cinco goles y ha repartido tres asistencias y, lo que es más importante, ha participado en el 97,5% de los minutos. Titular en los 13 encuentros, sólo fue sustituido en el tramo final del segundo partido contra el Espanyol y el tercero contra el Oviedo.

Para que los aficionados tengan información a la hora de decantarse por uno de los cinco aspirantes a mejor jugador de noviembre, LaLiga incluye unos datos de cada uno. De Oyarzabal, aparte de su gol y dos asistencias, recuerda que es el único que ha disputado los 270 minutos de juego, que ha firmado un 70,6% de porcentaje de acierto en el pase y que ha ganado 13 duelos. El capitán de la Real es el mejor en participación.

El '10' adelanta a Loren

Por otra parte, Mikel Oyarzabal adelantará este domingo a Lorenzo Juarros 'Loren', excapitán y exdirector deportivo de la Real Sociedad, y se colocará en el puesto 12º en el ranking de partidos oficiales como txuri-urdin, con 412. Los 14 encuentros oficiales que ha jugado en el presente curso hacen que el eibarrés se encuentre a las puertas del top 10. 411 partidos jugados, 120 goles y 64 asistencias conforman la tarjeta de presentación del canterano en la Real Sociedad.

Realistas con más partidos 1 Gorriz 599 2 Larrañaga 589 3 Zamora 588 4 Arconada 551 5 Prieto 532 6 Fuentes 495 7 López Ufarte 474 8 Gajate 469 9 Kortabarria 442 10 Aranburu 427 11 Urreisti 416 12 Oyarzabal y Loren 411

Si todo transcurre con normalidad, Oyarzabal alcanzará al siguiente en la lista en este 2025. Si toma parte en los cinco partidos oficiales que restan para abrochar este año, el '10' dará caza a Urreisti, con 416 encuentros como txuri-urdin. La siguiente víctima será Mikel Aranburu, ubicado en el 10º puesto del ranking. El azpeitiarra presenta 427 duelos oficiales en su currículum.

