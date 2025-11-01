«Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»

Bruno Parcero San Sebastián Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

No hay nada más transversal que un derbi entre Real y Athletic, un partido que impregna a cualquier capa de la sociedad, a cada familia o, como en este caso, a cada equipo sea del deporte que sea. En el IDK Euskotren no son ajenos, menos aún teniendo como entrenadora a Azu Muguruza y como presidenta a su hermana Carmen, madre y tía de Ander Barrenetxea quien en ocasiones se pasa por el Gasca para ver un entrenamiento del equipo donostiarra. Quizás por eso, o por lo que sea, la pasaitarra Lara González y la bilbaína Itziar Ariztimuño apuestan por el extremo donostiarra como goleador esta tarde en el derbi aunque, eso sí, el signo del partido sea diferente para una y otra. Los colores tiran independientemente de la situación actual que atraviesen sus respectivos clubes.

«¿Un resultado? Gana el Athletic 1-2», afirma rotunda Ariztimuño. «Le doy un gol a la Real para que no se enfaden, ¿eh? Goles de Jauregizar, porque llevaba el '31' como yo, y de Nico Williams porque es Nico. Y de la Real que meta Barrene, ¡claro!», exclama entre risas.

«¡Qué dices! Al revés, 2-1. Goles de Oyarzabal, que está en una dinámica positiva, y obviamente Barrene. Si no lo nombro igual la jefa....», comenta en tono de broma la base de Trintxerpe. «Del Athletic Nico Williams, si juega».

«No ha habido pique con Azu esta semana. Ya me dijo que no quería que hubiese problemas» Itziar Ariztimuño Base del IDK Euskotren

La base de Bilbao es la única jugadora de la plantilla que vibra en rojo y blanco, peligroso cuando tu entrenadora no sólo es txuri-urdin: «No ha habido pique con Azu esta semana. Ya me dijo que no quería que hubiese problemas», comenta con el mismo buen rollo que transmite siempre la jugadora del IDK Euskotren, que sabe que está en inferioridad numérica en el vestuario porque, además de Lara González y Azu Muguruza, la donostiarra María Eraunzetamurgil y la arrasatearra Irene Murua sienten también en blanco y azul.

No es el vestuario del IDKEuskotren, sin embargo, excesivamente futbolero, aunque González reconoce que «con Azu o cuando viene Ander a ver algún entrenamiento, solemos comentar lo que han hecho».

La visita del '7'

La última visita del extremo de la Real se produjo hace unas pocas semanas, con el equipo txuri-urdin inmerso en una crisis de resultados que les había situado en posiciones de descenso. ¿Se le metió mucha caña?: «¡No, pobre! La última vez que vino, justo cuando estaban en esa dinámica negativa, le preguntamos a ver qué les pasaba. Él me decía, 'pues ya sabes, Lara: cuando las cosas no funcionan, pues no funcionan'. Era el parón de selecciones y creo que ese parón, para desconectar un poco de esa dinámica negativa, les vino bien y se demostró el otro día contra el Sevilla. Igual ese partido fue un punto de inflexión, un partido de decir: 'Aquí estamos y podemos hacer las cosas bien y podemos sacar partidos'. Ahora tienen que intentar mantener esa confianza para sacar más partidos adelante. El primero, contra el Athletic», deja claro.

«En este partido tienes que sacar todo de dentro para que esa dinámica negativa cambie» Lara González Base del IDK Euskotren

Y es que considera la pasaitarra que el triunfo ante el Sevilla «les habrá dado un poco de punch de cara a este derbi». Recuerda que «el Athletic tampoco está bien» y que este tipo de duelos de máxima rivalidad «cuando llegas en una dinámica negativa, te dan una motivación extra», explica basándose en experiencias propias. «Imagino que estando los dos equipos en esa dinámica, el partido se decidirá por algún pequeño detalle, pero lo que tengo claro es que siendo un derbi, este partido puede ser un punto de inflexión porque un derbi siempre da esa motivación extra, ese plus de demostrar delante de tu afición que a pesar de que las cosas no estén bien, puedes sacar ese partido adelante. Por eso en este partido tienes que sacar todo de dentro para que esa dinámica negativa cambie. Eso es lo más importante de estos derbis».

El negativo arranque de la Real en este inicio de temporada puede tener cierta explicación si tenemos en cuenta las bajas que ha sufrido la plantilla. Menos explicación tienen quizás los resultados de un Athletic que comenzó el campeonato aspirando no solo a repetir un puesto entre los cuatro primeros, sino amenazando al triunvirato que forman desde hace años Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Para Ariztimuño hay una explicación más o menos clara: «Este año que están en Champions pensábamos que el equipo podía ir mejor pero pasa como con el baloncesto, que Europa te puede venir muy bien para generar una buena dinámica o te puede sobrecargar. Son muchos partidos, no entrenas tanto, no puedes preparar ciertas cosas con más minuciosidad y, siendo su primer año en Champions, que es una competición muy exigente, igual no les está yendo tan bien como querían. De todas formas la temporada es muy larga y yo confío en el Athletic», asegura.

La base bilbaína del IDKEuskotren sorprende cuando se le pregunta pos sus referentes rojiblancos: «Me gustan muchos, pero sobre todo Vivian y Paredes. Obviamente Sancet, Guruzeta... pero los que más me gustan son Vivian y Paredes por su carácter y porque lo dan todo en el campo».

González y Ariztimuño se quitan las camisetas de Real y Athletic que se han puesto para la sesión de fotos, antes de comenzar con el calentamiento previo a la sesión preparatoria del partido que mañana les enfrenta al Jairis en tierras murcianas y que les obligará a seguir el derbi a cientos de kilómetros de Donostia. Como aquella final de Copa de 2021 que a Lara le saca una sonrisa y que a su compañera le ha provocado una amnesia repentina: «La he borrado de mi mente. Me acuerdo más de la que hemos ganado hace poco». Cosas que tienen los derbis.

