El marido de la aficionada de la Real herida grave por una carga de la Ertzaintza pide una investigación «seria e imparcial para encontrar a los responsables»

Joseba Novoa, el marido de Amaia Zabarte, herida de gravedad durante una carga de la Ertzaintza en los exteriores de Anoeta durante los prolegómenos del ... partido entre la Real Sociedad y el PSG el 5 de marzo de 2024 ha comparecido este miércoles en el Parlamento Vasco para «compartir el vía crucis» que sufre su familia desde aquella noche y que provocó que «nuestra vida diera un giro dramático». «Somos víctimas inocentes y lo que le sucedió a Amaia podría haberle ocurrido a cualquiera», ha recalcado.

Novoa ha llevado a cabo un relato de los hechos en los que su esposa «fue brutalmente agredida tras una carga policial negligente y desproporcianada, en la que recibió el impacto de una bala de 'foam'». «Ella se encontraba en las inmediaciones de Anoeta buscando cobertura en el móvil para descargarse la txartela», momento en el que ha explicado que «recibió un impacto en el lado izquierdo de su cabeza y cayó al suelo sin que los ertzainas le prestaran ningún tipo de auxilio».

Zabarte tuvo que ser ingresada en la UVI del Hospital Donostia a causa de las heridas sufridas y desde entonces Novoa denuncia que ha «solo han sido trabas en el esclarecimineto de lo sucedido». Ni el departamento de Seguridad, ni la Ertzaintza ni la justicia han satisfecho las preguntas de la familia, que más de un año y medio después de lo acontencido pide a los responsables políticos que «sean valientes, al margen de lo que diga la justicia. Olviden las siglas y preocupense de los ciudadanos».

Ha lamentado las «investigaciones a medias» que se han realizado, que «parecen encubrir una actuación nefasta». «Buscamos justicia real, una investigación seria, imparcial, donde se encuentren responsables», ha subrayado, antes de preguntarse «¿qué imagen da la policía si no da con el responsable? ¿Incompetencia o es que no se quiere saber quiénes son los autores?».

Novoa ha cargado principalmente sobre cuatro figuras. La persona responsable en dar la orden para realizar la carga policial, el agente que disparó el proyectil que acabó impactando en Zabarte, el que le pateó estando en el suelo y el agente de asuntos internos que le mostró «un vídeo manipulado» sobre lo sucedido aquella noche. «Entre él y el señor Erkoreka (entonces consejero de Seguridad) me hicieron dudar de las palabras de mi mujer», ha criticado.

Los grupos parlamentarios que han acudido a su comparecencia han respaldado a Novoa. «No merecéis el trato vejatorio que habéis recibido, no se puede entender», ha denunciado el representante de EH Bildu Gorka Ortiz De Guinea. «Es absolutamente necesario que se llegue hasta el final», ha reclamado la socialista Miren Gallastegi, mientras que Jon Andoni Atutxa (PNV) ha reconocido que «como víctima tiene derecho a exigir justicia».