Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joseba Novoa, a la derecha, durante su comparecencia en el Parlamento Vasco este mañana. PV

Real Sociedad

El marido de la aficionada de la Real herida grave por una carga de la Ertzaintza pide una investigación «seria e imparcial para encontrar a los responsables»

Joseba Novoa, marido de Amaia Zabarte, reclama a los políticos en el Parlamento Vasco que «sean valientes, al margen de lo que diga la justicia»

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:31

Comenta

Joseba Novoa, el marido de Amaia Zabarte, herida de gravedad durante una carga de la Ertzaintza en los exteriores de Anoeta durante los prolegómenos del ... partido entre la Real Sociedad y el PSG el 5 de marzo de 2024 ha comparecido este miércoles en el Parlamento Vasco para «compartir el vía crucis» que sufre su familia desde aquella noche y que provocó que «nuestra vida diera un giro dramático». «Somos víctimas inocentes y lo que le sucedió a Amaia podría haberle ocurrido a cualquiera», ha recalcado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  2. 2 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  3. 3

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  5. 5

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  6. 6 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  7. 7

    130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  9. 9 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse
  10. 10

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El marido de la aficionada de la Real herida grave por una carga de la Ertzaintza pide una investigación «seria e imparcial para encontrar a los responsables»

El marido de la aficionada de la Real herida grave por una carga de la Ertzaintza pide una investigación «seria e imparcial para encontrar a los responsables»