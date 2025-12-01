Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Aficionados del Sporting, esta temporada, en el viaje a La Coruña. Damián Arienza

La 'Mareona' del Sporting pide 1.721 entradas para el partido contra el Sanse

El filial realista recibe al equipo asturiano el sábado a las 18.30 horas en Anoeta

Javier Barrio

Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:29

Comenta

El Sporting de Gijón, en crisis de resultados tras un noviembre nefasto, buscará poner fin a las cinco jornadas que acumula sin ganar en la ... Liga con una victoria el sábado en Anoeta ante el Sanse (18.30 horas). Antes, este miércoles, tendrá que afrontar el duelo de Copa del Rey frente al Mirandés en Mendizorroza, en una semana muy exigente y sin apenas margen para la preparación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10 Fox vuelve a nacer en Aiako Harria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La 'Mareona' del Sporting pide 1.721 entradas para el partido contra el Sanse

La &#039;Mareona&#039; del Sporting pide 1.721 entradas para el partido contra el Sanse