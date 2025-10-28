Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marín trata de robar el balón en el interior de un rondo, ayer en Zubieta. ARIZMENDI

Negreira - Real Sociedad (21.00 horas)

A mantener las buenas costumbres en la Copa

La Real Sociedad de Sergio se estrena en la competición del K.O. ante el modestísimo Negreira con una convocatoria repleta de titulares

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

La Real Sociedad de Imanol se recordará por su ininterrumpida participación en Europa durante cinco temporadas consecutivas, pero eminentemente por su trayectoria en la Copa. ... Principalmente por el título de La Cartuja de 2021 ante el Athletic, a lo que hay que sumar otras dos semifinales en las que el equipo llegó a tocar la final con los dedos.

