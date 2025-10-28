A mantener las buenas costumbres en la Copa

La Real Sociedad de Imanol se recordará por su ininterrumpida participación en Europa durante cinco temporadas consecutivas, pero eminentemente por su trayectoria en la Copa. ... Principalmente por el título de La Cartuja de 2021 ante el Athletic, a lo que hay que sumar otras dos semifinales en las que el equipo llegó a tocar la final con los dedos.

La herencia copera que ha dejado el oriotarra en el club es lo suficientemente significativa como para que Sergio Francisco trate de seguir por el camino marcado. Imanol se tomó en serio la Copa desde la primera eliminatoria. Ante el Becerril presentó una alineación compuesta por Moyá, Gorosabel, Le Normand, Sagnan, Aihen, Zubeldia, Sangalli, Pardo, Januzaj, Barrenetxea y Willian José. La Real goleó 0-8, pero en la segunda mitad aún entraron jugadores como Portu, Isak y Oyarzabal.

El conjunto txuri-urdin no se dejó sorprender con el oriotarra en el banquillo y hoy le toca a Sergio Francisco mantener las buenas costumbres. La Real no se puede permitir un accidente esta noche en Negreira, un rival que milita en una categoría equivalente a la División de Honor Regional guipuzcoana. Como en su día el Cazalegas y el Buñol. No debe haber sorpresas ni excusas por el estado del césped, que al ser de hierba natural no debería impedir la buena circulación de balón, por muy irregular que se encuentre.

El preparador irundarra afronta el choque con todo lo que tiene a su disposición. Fraga es el único jugador del Sanse incluido en la convocatoria. El resto de la lista la componen jugadores de la primera plantilla que pueden entrar en el once cualquier fin de semana liguero. Sin Europa, la Copa es la única competición que admite rotaciones, por lo que se esperan muchas novedades con respecto a los últimos duelos.

Marrero apunta a estrenarse esta temporada bajo palos y a estar acompañado por una línea defensiva compuesta por Odriozola, Aritz, Caleta-Car y Aihen. Turrientes, Sucic y Marín podrían formar el centro del campo, mientras Goti, Zakharyan y Sadiq conformarían el tridente ofensivo. El técnico también se lleva a Oyarzabal, Guedes, Barrenetxea, Gorrotxategi, Brais o Soler, pero tratará de preservarlos teniendo en cuenta la trascendencia del derbi el sábado en Anoeta. Kubo, Yangel Herrera, Karrikaburu, Óskarsson y Rupérez son los cinco realistas que se quedan en casa por lesión. La Real entra en escena en la Copa con la vista puesta en el horizonte en partido contra el Athletic.

Sergio dispone de personal más que suficiente para evitar que se atragante su primer envite copero en el banquillo. El Negreira, formado por jugadores puramente amateurs, nadie vive del fútbol, no debería de poner en apuros al conjunto blanquiazul. No se contempla ese escenario.

Un pueblo volcado

Negreira, una pequeña localidad de apenas 7.000 habitantes, a poco más de 20 minutos de Santiago, se ha engalanado para vivir un acontecimiento histórico esta noche en su campo municipal Jesús García Calvo. El club ha instalado gradas supletorias para dar entrada a 3.000 espectadores que han agotado las entradas para asistir a este esperadísimo partido.

Las expectativas de poder eliminar a la Real son muy reducidas en el club gallego, pero en el pueblo nadie deja de soñar en la hazaña. El Negreira, un club fundado en 1963 que llegó a militar en Segunda División B hace veinte años compite en estos momentos en la Preferente Autonómica gallega, después de que hace cinco años atravesara momentos críticos que amenazaron incluso con su desaparición. El club capeó bien el temporal y en los últimos años ha encadenado varios ascensos que le han llevado a la actual categoría. El pasado curso lo finalizó en segunda posición, se quedó cerca de ascender a Tercera Federación y esta campaña continúa en la misma dinámica. Es segundo en la tabla, a cuatro puntos del líder, transcurridas ocho jornadas.

Es por ello que en la entidad gallega se han propuesto el ascenso como uno de sus objetivos para la presente temporada, pero hoy harán una alto en el camino para disfrutar de la Copa ante un Primera. Llega la Real con sus estrellas, un acontecimiento que nadie quiere perderse. En Negreira no se habla otra cosa. Sergio Francisco debuta en la competición fetiche de su antecesor. No será sencillo estar a su altura, pero para eso hay que empezar ganando en lugares como el de hoy.