Malas noticias: Yangel Herrera recae de su lesión

Malas noticias en Zubieta para la Real Sociedad. Yangel Herrera ha recaído de su lesión y seguirá de baja varias semanas. Sergio Francisco esperaba ... poder recuperar al centrocampista venelozano ya para el encuentro ante Osasuna, pero el club txuri-urdin informa de que «las pruebas realizadas ayer a Yangel Herrera por los servicios médicos de la Real Sociedad confirman una recaída de la lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha». Esto quiere decir que, desde luego no podrá ser de la partida al menos en los siguientes encuentros ante Osasuna y Villarreal y probablemente en los siguientes contra el Reus en Copa y el Alavés. Una baja muy sensible. De momento, sólo ha jugado 90 minutos divididos en dos partidos con la Real, 57 ante el Celta y 33 contra el Sevilla, enfrentamiento en el que se rompió. Ya llegó lesionado del Girona en agosto.

Por su parte, la noticia positiva es que Jon Mikel Aramburu confirmó su esperada vuelta a los entrenamientos este miércoles y, por lo tanto, podrá ser de la partida en el duelo del sábado ante Osasuna en El Sadar. La mala nueva es que Sergio Francisco, a tres días de este encuentro tan trascendente, es que no ha podido recuperar a ningún lesionado más. Y eso que contaba con poder disponer ya de futbolistas como Barrene o Yangel Herrera.

🔙 Sumamos refuerzos en Zubieta. pic.twitter.com/duDjZwc2gr — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 19, 2025

En lo que al lateral venezolano hace referencia, era necesario cumplir los protocolos y extremar las precauciones tras sufrir Aramburu un traumatismo craneoencefálico en el partido contra el Elche el 7 de noviembre. Otro alta para Sergio es la de Caleta-Car, una vez que el central croata ha cumplimentado ya sus compromisos con su selección. Por su parte, Sergio Gómez, de vuelta de su partido con la selección catalana, ha realizado una sesión de recuperación.

De esta manera, siguen ejercitándose por su cuenta Rupérez, Yangel Herrera, Barrene, Zubeldia, Goti, Karrikaburu y Orri Óskarson. Demasiadas bajas para un tramo de calendario en el que la Real debe dar otro paso adelante en la clasificación. Se entiende que Oyarzabal y Remiro, internacionales con España, ya trabajarán con todos desde mañana jueves y que Kubo quizá no podrá hacerlo hasta el viernes.

Carrera, más otro cuatro 'potrillos'

Con tantas ausencias, Sergio Francisco se ha visto obligado a echar mano del Sanse y ha reclutado a cinco de sus expupilos. Arana, Fraga, Beitia, Astiazaran y Carrera han sido en este caso los elegidos. Interesante la convocatoria de este último, el goleador del filial, porque no ha sido habitual su presencia con el primer equipo en los últimos tiempos.

Por lo demás, las imágenes del vídeo que ha editado la Real reflejan el frío imperante en Zubieta a la hora del entrenamiento. Se han visto por fin bragas de cuello tras muchos meses de ausencia. Es necesaria la adaptación a estas condiciones más invernales considerando que serán las que se encuentren los realistas el sábado en Pamplona.