Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
Yangel Herrera, agarrado por Gudelj en el partido contra el Sevilla Lobo Altuna

Malas noticias: Yangel Herrera recae de su lesión

La Real informa de que se han reproducido los problemas en el sóleo del venezolano, que por lo tanto seguirá de baja varias semanas: el único que se reincorpora es Aramburu

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

Malas noticias en Zubieta para la Real Sociedad. Yangel Herrera ha recaído de su lesión y seguirá de baja varias semanas. Sergio Francisco esperaba ... poder recuperar al centrocampista venelozano ya para el encuentro ante Osasuna, pero el club txuri-urdin informa de que «las pruebas realizadas ayer a Yangel Herrera por los servicios médicos de la Real Sociedad confirman una recaída de la lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha». Esto quiere decir que, desde luego no podrá ser de la partida al menos en los siguientes encuentros ante Osasuna y Villarreal y probablemente en los siguientes contra el Reus en Copa y el Alavés. Una baja muy sensible. De momento, sólo ha jugado 90 minutos divididos en dos partidos con la Real, 57 ante el Celta y 33 contra el Sevilla, enfrentamiento en el que se rompió. Ya llegó lesionado del Girona en agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  10. 10 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Malas noticias: Yangel Herrera recae de su lesión

Malas noticias: Yangel Herrera recae de su lesión