Malas noticias para la Real: Mikel Oyarzabal, KO

Malas, muy malas noticias para la Real Sociedad. El club txuri-urdin informa de que se ha lesionado su capitán y estrella Mikel Oyarzabal, que está descartado para los próximos partidos. «Las pruebas realizadas hoy a Mikel Oyarzabal por los servicios médicos de la Real Sociedad confirman una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Su evolución marcará la disponibilidad», informa la entidad de Anoeta en una escueta nota.

La estimación que hace la Real es que el capitán pueda volver todavía en este 2025, que el periodo de ausencia ronde las tres semanas. Es seguro que se va a perder los próximos encuentros -ante Villarreal, Reus y Alavés- y queda por comprobar si puede ser de la partida en los dos últimos encuentros del año, ante el Girona en casa el 12 de diciembre -para este lo tiene difícil- y contra el Levante fuera el día 20. No es una lesión severa y es Mikel Oyarzabal, por lo tanto lo más probable es que se acorten los plazos pese a que existe una rotura. El '10' realista sufrió esta dolencia en el entrenamiento del miércoles. La Real ha informado de ella un día más tarde, una vez realizadas las pruebas médicas pertinentes.

Se trata, sin duda, de la baja más sensible que ahora mismo puede tener la Real Sociedad, por cuanto su capitán se encuentra en un óptimo estado de forma y de inspiración, como evidencia el hecho de que ha sido uno de los elegidos como candidatos a mejor jugador de LaLiga del mes de noviembre. Los otros aspirantes son nada menos que Mbappé, Lamine Yamal, Antoine Griezmann y Gerard Moreno.

Sólo quedan Sadiq y el Sanse

Con la lesión de Oyarzabal, Sergio Francisco se queda sin delantero centro, excepción hecha de Sadiq Umar, un futbolista que habitualmente no entra en los planes del entrenador. Están KO el '10' realista, Óskarsson y Karrikaburu. Así las cosas, el entrenador irundarra deberá tomar decisiones en varios sentidos para este choque ante el Villarreal. Lo normal es que opte por jugar con un extremo como falso delantero centro. En ese supuesto, Gonçalo Guedes, por ejemplo, podría ejercer de '9', flanqueado por Barrene y Kubo en el frente ofensivo. Es más difícil que el técnico se decante de inicio por Sadiq, aunque al nigeriano se le ha visto mucho más implicado en los últimos partidos y celebró como el que más el tanto de Barrene en El Sadar.

Si opta por los tres extremos de salida, Zakharyan y Sadiq se quedarían como únicas soluciones ofensivas del primer equipo para la segunda parte. Así las cosas, parece claro que Sergio se verá obligado a echar mano del Sanse. En este sentido, lo más previsible es que convoque al ariete y goleador del filial, un Gorka Carrera que está en plena forma y ha celebrado ya seis goles esta temporada. El de Errenteria, que acaba de renovar hasta 2030, todavía no se ha estrenado en el primer equipo. El que sí lo ha hecho es Arkaitz Mariezkurrena, otra de las alternativas. El astigartarra anotó dos goles en el equipo de Primera el pasado curso, ante el Rayo Vallecano y el Girona.

Explotado al máximo este curso

No es que la lesión de Mikel Oyarzabal fuera algo previsible, pero era un riesgo evidente por su acumulación de partidos tanto en la Real Sociedad como en la selección española. En la escuadra txuri-urdin ha disputado el 97% de los minutos de Liga, toda vez que ha jugado completos 11 de los 13 encuentros. Los únicos ratos en los que no estuvo sobre el terreno de juego fue en el último tramo de los envites ante el Oviedo y el Espanyol de la segunda y tercera jornada.

Aunque parezca increíble, sin llegar todavía al mes de diciembre, el capitán de la Real acumula ya 1.598 minutos de competición este curso. A los 1.152 acumulados entre Liga y Copa en la Real hay que sumarle los 446 minutos que ha disputado en seis encuentros con la selección española durante los parones de septiembre, octubre y noviembre. Mientras unos se borraban esgrimiendo dolencias y otros eran rotados, Oyarzabal, sin rechistar, ha sido titular en todos los partidos y ha respondido con un rendimiento descomunal: seis goles y tres asistencias en estos seis últimos compromisos con el combinado hispano. Una vez más, la pagana de esta situación es la Real.

De no haber sufrido esa gravísima lesión en marzo de 2022, los registros de Oyarzabal serían todavía más galácticos. Pese a esos nueve meses en el dique seco como consecuencia de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, sus números son impresionantes: en 10 años, 411 partidos jugados en la Real, 120 goles y 64 asistencias. Al margen de esa dolencia que partió en dos su carrera, no ha sido un futbolista proclive a sufrir percances físicos. Ha padecido media docena de lesiones, pero, como mucho, ha permanecido 25 y 18 días en el dique seco. Se espera que en esta ocasión sea un periodo de recuperación similar.

